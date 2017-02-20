В метро объяснили, как выбирают пассажиров для досмотра 20.02.2017, 8:20

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Кирилл Кислов

Фото: Евгений Олейник

Оказывается, в метро горожан останавливают и приглашают на досмотр не только из-за размера сумки.

УВД по охране Минского метрополитена Кирилл Кислов рассказал корреспонденту «Минск-Новости», по каким критериям работники службы безопасности определяют, кого им проверять.

Оказывается, в метро горожан останавливают и приглашают на досмотр не только из-за размера сумки: на заинтересовавшего пассажира служба безопасности смотрит «в комплексе».

«Нельзя сказать, что это зависит только от габаритов ручной клади. Работники службы безопасности постоянно проходят обучающие курсы, на которых им рассказывают, как распознать в толпе злоумышленника. По сути, они смотрят в комплексе. Обращают внимание не только на ручную кладь, но и на поведение человека, его внешний вид, походку и другое».