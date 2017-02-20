Сегодня Курту Кобейну исполнилось бы 50 20.02.2017, 8:31

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А легендарной группе Nirvana в этом году — 30 лет.

Вокалист и основатель легендарной американской группы Nirvana Курт Кобейн мог бы сегодня отпраздновать свой 50-летний юбилей. А еще в этом году еще и 30-летие коллектива, песни которого стали знаковыми для нескольких поколений всего мира, пишет tut.by.

Идеей собрать свою группу и играть панк Кобейн загорелся еще в 14 лет, но его представления о панке были как о музыке из трех аккордов и с крикливым вокалом.

В итоге команда, в которой Кобейн играл на гитаре и пел, записала три студийных альбома и несколько хитов, известных уже 30 лет. Только второй альбом группы — Nevermind, вышедший в 1991 году, — принес всемирную популярность, хитами стали не те песни, на которые Кобейн делал ставку. Жизнь Nirvana прекратилась вместе с жизнью Курта Кобейна, который 8 апреля 1994 года выстрелил себе в рот.

Памятник Кобейну в его родном городе Абердине появился только в 2011 году, при этом местный совет отказался назвать его именем мост, потому что певец увлекался наркотиками, а такое посвящение испортит репутацию всего города.