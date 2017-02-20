NYT: Украинский нардеп незадолго до отставки Флинна передал ему план снятия санкций с РФ 20.02.2017, 8:35

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Фото: Андрій Артеменко / Facebook

План был связан с «легализацией» захвата Крыма и содержал компромат на Порошенко.

Народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки. Об этом пишет The New York Times (перевод – gordonua.com).

Инициатива предусматривает вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

Кроме того, Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.

"Многие назовут меня российским агентом, американским агентом, агентом ЦРУ. Но как найти решение для наших стран, если мы не будем разговаривать?" – сказал Артеменко нью-йоркскому изданию.

В подготовке плана снятия санкций с России и его передаче в Белый дом, по информации газеты, участвовали Майкл Коэн (личный адвокат Трампа, женат на украинке) и Феликс Сатер (американский бизнесмен российского происхождения, бывший советник Трампа).

В начале февраля Коэн оставил пакет с "планом Артеменко" в кабинете Флинна. Однако советник не успел с ним ознакомиться, поскольку по требованию президента вынужден был подать в отставку, пишет The New York Times.

Посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии газете заявил, что Артеменко не уполномочен представлять альтернативные планы мирного урегулирования от имени государства. Возможность проведения референдума о передаче Крыма в аренду он назвал грубым нарушением Конституции Украины.