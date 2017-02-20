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Бьорндален: Больше не вижу смысла выступать на чемпионатах мира

  • 20.02.2017, 8:40
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Все силы будут брошены на Олимпиаду.

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отметил, что вряд ли выступит снова на чемпионатах мира.

— Похоже, настало время. Впереди — Олимпиада. Мы направим все силы на нее. А с чемпионатами мира покончено. Я не вижу причин больше выступать на них. Я еще окончательно не решил. Но и раньше говорил, что этот чемпионат мира будет последним. Сейчас склоняюсь к тому же мнению. План состоит в том, чтобы дать точный ответ после Олимпиады.

Я бы не сказал, что будет тяжело выступать еще два-три года. Потребуются некоторые усилия. Проблем с этим не возникнет. Но я просто не вижу в этом смысла. Мне нужно бороться за самые высокие позиции. В этом году я готовился ко всем гонкам. В следующем уже буду более избирательным, — цитирует NRK Бьорндалена (перевод – tut.by).

На чемпионате мира в Хохфильцене 43-летний Бьорндален завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

Бьорндален не уезжает без медалей с главных стартов (чемпионатов мира и Олимпиад) с 1997 года. Свою первую медаль чемпионатов мира в карьере Бьорндален выиграл 20 лет назад (также бронза в гонке преследования). Всего у норвежца 45 медалей чемпионатов мира в карьере (20−14−11) и 13 медалей Олимпиад (8−4−1).

12 февраля Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева стали первыми мужем и женой с 2004 года, выигравшими медали биатлонного чемпионата мира в один день.


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