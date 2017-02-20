На митинг с пустыми кастрюлями в Париже вышли 10 тысяч человек 20.02.2017, 8:50

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Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

Прийти людей на манифестацию призвал через Facebook малоизвестный фотограф Вансен Гальтье.

На площади Республики в Париже в воскресенье, 19 февраля, прошла акция протеста «против коррумпированных народных избранников». Акция получилась звонкой: ради резонанса многие участники принесли с собой кастрюли и сковородки, пишет «Новая газета».

Прийти на манифестацию людей призвал через Facebook малоизвестный фотограф Вансен Гальтье, к которому присоединились организаторы протестного движения «Nuit debout» («Ночь на ногах»), наделавшего много шума весной 2016 года.

Фотограф Гальтье говорит, что «последней каплей», переполнившей чашу его толерантности к коррупции народных избранников, стала история с Пенелопой, женой депутата Фийона, который является кандидатом в президенты Франции от правой партии «Республиканцы».

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

Мнение фотографа разделяет большинство французских избирателей. Согласно данным социологического исследования, опубликованного сегодня, 65% опрошенных не желают видеть Фийона даже в качестве кандидата в президенты.

Напомним, Пенелопу Фийон подозревают в получении около 1 млн евро из бюджета страны за работу, которую она не выполняла. Скандал, обрушивший рейтинг Фийона, грянул 24 января после выхода статьи в газете Canard enchaîné.

Фийон, который в первые дни выражал готовность помочь следствию ради того, чтобы предварительное расследование закончилось как можно скорее и даже утверждал, что снимет свою кандидатуру в случае открытия уголовного дела, позднее перешел в наступление: обвинил действующую социалистическую власть в «попытке конституционного переворота», заявил, что Национальная финпрокуратура не имеет полномочий для ведения подобных дел и сказал, что в любом случае не станет сниматься с выборов и «пойдет до конца».

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

Ради исполнения мечты о президентстве Фийон даже попросил о встрече с Николя Саркози – неформальным лидером французских правых (или «крестным отцом», как его назвала газета Monde). Встреча состоялась в среду, 15 февраля, в кабинете Саркози. Таким образом, Фийон вынужден был просить о поддержке у человека, которого ранее неоднократно обвинял в коррупции. Более того, как утверждает действующий президент Франсуа Олланд, летом 2014 года Фийон даже приходил в Елисейский дворец и просил ускорить уголовное преследование Саркози.

Теперь Фийон не говорит о своем бывшем шефе Саркози ни одного плохого слова и даже вынужден выражать ему сочувствие. 7 февраля, как только стало известно о том, что бывший президент получил статус обвиняемого в уголовном преступлении, Фийон заявил: «Сегодня утром я с волнением думаю о Николя Саркози и обо всех тех, кому органы правосудия предъявят обвинение в ближайшие дни».

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

Позднее стало известно о том, что главу предвыборного штаба Фийона подозревают в налоговых преступлениях. Впрочем, этот коррупционный скандал – всего лишь последний, и далеко не самый крупный в череде других. В декабре 2016 года суд приговорил бывшего министра-социалиста Жерома Каюзака к 3 годам реального заключения за сокрытие доходов. Через несколько дней виновной в «халатности» признали главу Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Суд установил, что будучи министром (в годы правления Саркози), Лагард допустила выплату незаконной компенсации в 404 млн евро миллиардеру Бернару Тапи. Несколько коррупционных скандалов связано и с именем лидера ультраправой партии «Нацфронт» Марин Ле Пен.

Кроме того, после скандала с женой Фийона стало известно, что как минимум каждый пятый французский парламентарий нанимает на работу за счет бюджета собственных родственников.

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

Существуют также и схемы увода денег, выделяемых из бюджета парламентариям, в партийные «черные кассы» — одной из таких схем, вероятно, пользовался и Франсуа Фийон.

В воскресенье митингующие на площади Республики потребовали «окончательной отмены привилегий» — т.е. завершения процесса, который начался еще во времена Французской революции 1789 года. Некоторые, впрочем, требовали обратного процесса: наделения всех привилегиями, которые пока доступны лишь избранным. «Пример Пенелопы Фийон, получившей почти миллион евро, конечно, не может не вдохновлять. И чем я хуже?!» — заявил Кароль Галанд, выпускающая газету благотворительной ассоциации, помогающей больным детям получать образование.

Фото: Юрий Сафронов/ «Новая»

Орнанизатор акции, фотограф Гальтье выразил надежду, что на площади Республики родится новое протестное антикоррупционное движение.

Движение, будь оно создано, может оказать определенное влияние на ход президентской кампании – самой непредсказуемой в истории Франции. Первый тур выборов состоится уже через два месяца, 23 апреля. Сегодня акции протеста против коррупции прошли еще в 30 городах страны.