Белорус в США: В бизнесе надо быть бесстрашным 20.02.2017, 9:30

Фото: advisor.tv

Уроженец Беларуси зарабатывает в Америке на картинах.

Искусство – дело прибыльное. Это доказывает 35-летний уроженец Беларуси Леон Окс, который когда-то мальчиком эмигрировал в Америку и теперь владеет компанией по продаже репродукций, печатаемых на холсте.

Леон появился на свет в Минске и вместе с родителями переехал в США в 1991 году, когда ему было 10 лет, рассказывает бизнесмен в одном из своих интервью.

– Лидерство и предпринимательство – это мое с детства, – объясняет Окс. – Семья приехала сюда с минимумом ресурсов, без денег и без языка. Поэтому с самого начала я чувствовал ответственность: не хотелось быть проблемой для родителей.

Трудности, пишет Myfin.by, которые пришлось пережить отцу и матери, строя новую жизнь в Америке и борясь за каждый доллар, оказались для Леона сильнейшим стимулом.

– Трудно представить, чего это стоило родителям: бросить все, что они знали, друзей, семью, и эмигрировать, не зная, что ждет впереди. Это был для меня мощный мотиватор, чтобы стать успешным. Хотелось воздать им за все, – говорит бизнесмен.

Фото: advisor.tv

По словам Окса, переезд в США был травматичным, но он быстро повзрослел. Опыт жизни в разных культурах дал ему преимущества перед многими американскими сверстниками и позволил смотреть на вещи более открыто.

Как рассказывает Леон в другом интервью, лет десять назад он приехал в Нью-Йорк по делам и увидел, как уличный художник по 400 долларов продает репродукции, напечатанные на холсте. И его фантазия начала работать.

Результатом стал iCanvas – онлайн-магазин, который предлагает сегодня более 30 тысяч репродукций как классических мастеров вроде Рембрандта или Ван Гога, так и современных художников со всего мира.

У компании есть лицензионные соглашения с более чем 300 такими авторами.

– С одной стороны, мы продаем и получаем за это деньги. А с другой, для нас важно и то, что мы помогаем развитию искусства, стать на ноги молодым художникам, – комментирует бизнесмен.

Фото: advisor.tv

В магазине можно отобрать картины по имени автора, жанру или сюжету, а также по размеру, цвету и ориентации – горизонтальной, вертикальной, разбитой на диптихи-триптихи.

Полотна продаются готовыми – натянутыми на деревянную раму. Поверхность холстов трудно поцарапать, они устойчивы к влаге и растяжению.

Цены на картины варьируются от 50 до 100 долларов, не учитывая скидок. Любую работу можно вернуть, если не понравилась.

– Мы производим всю нашу продукцию вручную, используя высококачественную древесину. Для нас главное две вещи – сервис и качество. Очень часто прибегаем к практике тайного покупателя, – нахваливает свою компанию Окс.

Он добавляет, что в iCanvas стараются, чтобы сделанные здесь репродукции в точности повторяли оттенки цвета исходной работы. Иногда даже трудно понять, оригинал это или нет.

В компании гордятся также своей корпоративной культурой. Офис находится в городке Мортон Гров рядом с Чикаго, штат Иллинойс. Во время ленча или после работы сотрудники могут поиграть в бильярд, позаниматься йогой или медитацией.

Фото: advisor.tv

E-commerce– сфера молодых, где всегда нужно идти впереди тренда.

– У нас есть «комитет по веселью» – 7 человек из команды, которые собираются дважды в месяц и обсуждают, как сделать жизнь внутри компании интересней. На это выделен отдельный бюджет, – отмечает бизнесмен.

Кроме того, в iCanvas занимаются и благотворительностью. Дарят детям репродукции картин. И поддерживают программы по развитию соккера: это одна из страстей Леона.

Если бы бизнесом было легко заниматься, им бы занимались все подряд. Такую аксиому, по словам Окса, он часто повторяет тем, кто хочет заняться коммерцией.

– Всем, что чего-то стоит, заниматься всегда трудно. Поэтому приготовьтесь упорно работать, вкладывая массу времени, и будьте страстны в том, что делаете, – советует бизнесмен.

Фото: advisor.tv

Обязательно нужен как можно более детальный план, который в том числе предусматривает стратегию выхода из бизнеса.

– И в любом случае, вы всегда должны быть гибкими, готовыми изменить направление, потому что бизнес-мир – жесткий мир, и надо быть сильным и где-то даже бесстрашным, – говорит он.

Но это и захватывает, добавляет Леон. Иметь бизнес очень интересно и ответственно.

– Нужно понимать, что компания – это нечто большее, чем ты сам. Это еще и твои сотрудники, их карьеры, их семьи. И все это зависит от принимаемых тобой решений, – резюмирует он.