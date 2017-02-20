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На президентских выборах в Эквадоре лидирует Ленин

  • 20.02.2017, 9:35
Ленин Морено

Но победит ли он в первом туре – большой вопрос.

Кандидат от "Альянса ПАИС" Ленин Морено лидирует по итогам президентских выборов в Эквадоре, сообщает ria.ru со ссылкой на национальный избирательный совет страны.

По данным главы совета Хуана Пабло Посо, после обработки 51,8% бюллетеней Морено набирает 38,26% голосов, его ближайший соперник от движения "КРЕО-СУМА" Гильермо Лассо — 29,86%.

Для победы в первом туре кандидат должен получить либо более 50% голосов, либо 40%, но в этом случае обогнать соперника на 10%. Второй тур выборов может пройти в стране 2 апреля.

При этом сторонники Морено уже начали отмечать победу своего кандидата. Как передает канал Telesur, на одной из центральных площадей Кито проходит концерт в поддержку политика.

Аналитики отмечают, что пока подсчет голосов в основном коснулся больших городов. По мере обработки бюллетеней в сельской местности, где позиции "Альянса ПАИС" всегда были сильнее, ситуация может измениться в пользу Ленина Морено.


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