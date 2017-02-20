В Минске начался суд над студентом с бензопилой 20.02.2017, 10:15

Владислава Казакевича будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Сегодня в 10:00 в Минском городском суде началось заседание по одному из самых громких ЧП последних лет, cообщает onliner.by.

Обвинения предъявлены бывшему студенту первого курса МИТСО Владиславу Казакевичу. Потерпевшими по делу проходят семья погибшей Елены Александронец, покупательница Оксана, попавшая в больницу, и работница торгового центра Ирина, пытавшаяся остановить парня.

Владислава Казакевича будут судить по нескольким статьям Уголовного кодекса Беларуси: по статье 14 («Покушение на преступление»), статье 13 («Приготовление к преступлению»), пунктам 1, 6, 13 и 16 части 2 статьи 139 («Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений») и по части 1 статьи 339 («Хулиганство»).

Максимальное наказание по указанным статьям — лишение свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.

Что происходило в ТЦ «Новая Европа»? Версия следствия

Следственный комитет, который завершил расследование по уголовному делу 29 декабря, подробно описал картину случившегося.

— 8 октября 2016 года около 17:30 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр «Новая Европа» с чехлом для музыкального инструмента, а также заведенной и готовой к применению бензопилой, — сообщили в СК. — Подросток выбирал объекты для нападения среди работников и посетителей торгового центра. Первой он попытался убить женщину, однако та смогла быстро среагировать и убежать.

Второй женщине, 1973 года рождения, он нанес два удара бензопилой.

После того как бензопила заглохла в результате попадания в цепь одежды потерпевшей, нападавший достал из чехла для гитары топор-кувалду и нанес им женщине удары, от которых она скончалась на месте происшествия.

Затем обвиняемый, продолжая перемещаться по торговому центру, причинил телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам.

Спустя непродолжительное время он был задержан работниками и посетителями торгового центра, а также прибывшими сотрудниками милиции, что позволило предотвратить дальнейшие жертвы.

Какие у парня могли быть мотивы и причины?

— Он нападал на женщин, которые не могли оказать сопротивление. Причина? Если цитировать его показания дословно: «Хотел порубить людей. Злость на самого себя». Говорит, что его раздражало большое скопление людей, была злость на самого себя и вообще все. Таким образом он решил выплеснуть из себя эту злость, — говорил на брифинге 9 октября первый заместитель председателя СК Беларуси Алексей Волков.

Как выяснило следствие уже позже, 7-го числа парень изначально собирался прийти в свой университет.

— Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в учебный корпус и завел бензопилу. Далее он намеревался зайти с ней и топором-кувалдой в лекционную аудиторию, в которой в это время проходили занятия у 178 студентов, с целью нападения на них, — отмечали следователи. — Довести свой умысел до конца несовершеннолетний не смог, так как случайно задел рычаг тормоза бензопилы, в результате чего произошла остановка цепи. Попытки завести бензопилу оказались неудачными, что вынудило его покинуть территорию учебного заведения.

Что с психикой обвиняемого?

— Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, — отметили в СК.

При этом семья парня ссылается на то, что Владислав принимал специальный препарат от прыщей, который и мог спровоцировать такое поведение их сына.