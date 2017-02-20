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«Барселоне» предложили за Лионеля Месси 100 миллионов

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  • 20.02.2017, 11:05
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Лионель Месси

Месси может продолжить карьеру в Англии.

Как передает Oxu.Az, по информации источника, руководство «Манчестер Сити» готово заплатить за 29-летнего аргентинца 100 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола, с которым форвард работал в каталонском клубе, намерен воспользоваться неопределенностью с будущим бывшего подопечного.

Напомним, Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. Контракт аргентинца с испанской командой истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за сине-гранатовых в Примере 19 матчей, в которых забил 17 голов и сделал пять результативных передач.


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