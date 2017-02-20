В Чернигове начался фестиваль «Сало-2017» 4 20.02.2017, 11:25

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Одной из целей фестиваля является помощь добровольцам, воюющим в АТО.

Украина ассоциируется у белорусов с гостеприимством ее жителей, а также с Революцией достоинства, войной на Донбассе, самоотверженностью на фронте и неистребимой коррупцией. Но чуть ли не самая главная ассоциация - сало. Украинец может рассуждать о способах приготовления сала с таким же энтузиазмом, как белорус - о традиционных картофельных блюдах. И поэтому не удивительно, что в Украине организовали соответствующий фестиваль. С организаторами и посетителями народного праздника «Сало-2017» пообщалось «Радыё Рацыя».

Чтобы закупиться наилучшим салом на здешнем празднике, черниговцы становились в очередь аж в семь утра, и поэтому к югу разобрали почти все. Но праздник все же продолжается.

Александр Бондарев, один из организаторов фестиваля, рассказывает о его целях:

- Этот фестиваль - прежде всего социальный. Первая цель - помочь нашим мелким и средним фермерам, чтобы они продавали свою продукцию не через перекупщиков, а самостоятельно. Вторая цель - помочь нашим ребятам, которые сейчас воюют за независимость на украинско-московской войне. Собираем продукты, то же сало ... Каждый дает столько, сколько может. Машины идут на Донбасс.

Стоит поинтересоваться, в каком виде здесь едят свинину, как от желающих сразу нет отбоя.

Женщина: - На Западной Украине также любят сало, но это не совсем их продукт. Сало - это Центральная Украина, а также Северщина. Что такое для нас сало? Да все! И борщ у нас с салом, и картофель, и вообще, украинский традиционный стол без сала - это не стол. Какое именно сало любят у нас на Северщине? Прежде всего - свежее, засоленное. Именно такое сало вы встретите в каком угодно нашем районе. А еще - сало с чесноком. Его обычно мажут на ломти хлеба, такое блюдо и на праздничный стол не стыдно подать.

Мужчина: - Мне сало нравится в каком угодно виде. Сырое - оно хорошо очищает печень. Жареное - я просто его люблю. Сало - это наш настоящий украинский продукт, а я - украинец, потомок казацкого рода!

Женщина: - А мне нравится солоное сала. Надо, между прочим, знать, что не нужно бояться добавлять много соли. Сало всегда возьмет именно столько соли, сколько ему нужно. Также всегда добавляю перец. Какие у нас аргументы в пользу сала? Оно полезно для всего: повышает иммунитет, повышает потенцию, придает энергии. Да это просто отличная закуска! Есть такой украинский поэт XIX века, Степан Руданский, вот он написал: «Я бы по шию в соли жив, в сало бы одягався, сало бы їв, на соли пеленать, соломы укривався!».

На фестивале присутствовал и о. Евгений Орда - потомок знаменитого рода Орд, протоиерей Кацярыненскай церкви, популярной у северских белорусов.

о. Евгений: - Это россияне «салоедами» чтобы их оскорбить. Но что тут обидного? И мы, белорусы, любим сало, и картофель так же ... Но украинцы такие, что даже оскорбление способны повернуть в свою пользу!

Предполагается, что фестиваль «Сало-2017» станет той изюминкой, которая привлечет в Чернигов туристов. Местные власти рассчитывают в первую очередь на белорусов.