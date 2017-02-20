От студента с бензопилой на суде потребовали компенсации в $150 тысяч 14 20.02.2017, 11:19

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Владислав Казакевич

Фото: «Наша Ніва»/Сергей Гудилин

Судья зачитал суммы исков о компенсации материального и морального вреда.

Родственники погибшей женщины в ТЦ «Европа» заявили гражданские иски о компенсации материального и морального вреда, сообщает «Радыё Свабода».

Судья зачитал суммы исков. Их общая сумма превысила 300 тысяч рублей.

Дочь погибшей Елены Александронец Алеся заявила иск в размере 75 тысяч белорусских рублей, ее отец — в размере 50,832 тысячи (5831,92 — материальный ущерб и 45 тысяч рублей моральный). Потерпевшая Оксана Витвер, которая попала в больницу, затребовала 29,56 тысячи рублей (568,30 материальный вред и 29 тысяч за моральный) с учетом 1000 рублей, которую заплатил отец парня. Потерпевшая Марианна Наливайко затребовала 63 тысячи рублей компенсации, потерпевшая Наталья Аншар – 44 тысячи рублей моральной компенсации.

Также Казакевичу предъявляют иск и владельцы торгового центра за испорченную дверь.