The Times: Мы должны защищать государства, граничащие с империей Путина 20.02.2017, 12:40

Эдвард Лукас

Зарождающийся североевропейско-балтийско-польский военный союз нуждается в поддержке Британии.

"В минувшие выходные на Мюнхенской конференции по безопасности отчетливо ощущалось, что Pax Americana в Европе пришел конец", - утверждает обозреватель The Times Эдвард Лукас (перевод – inopressa.ru).

Лукас полагает: выступления министра обороны США Мэттиса и вице-президента Майка Пенса в Мюнхене не смогли устранить ущерб, нанесенный высказываниями Трампа.

"Это ставит Британию в сложное положение", - продолжает автор. По его словам, Великобритания - незаменимая внешняя военная сила на новой "арене битв для Европы" - в регионе Балтийского моря. Так, в Эстонии Великобритания сейчас служит "опорным государством" НАТО: размещает там свои войска и координирует оборону.

"Как мы укрепим свои войска в Эстонии в случае кризиса? - пишет Лукас. - Раньше мы бы ответили: "Позвоним в Пентагон". Теперь нам, возможно, понадобится новое решение".

Автор также опасается, что Россия может победить, стремительно повысив "ставки в игре". "Что мы будем делать, если Кремль введет бесполетную зону над странами Балтии и, возможно, подкрепит этот шаг испытаниями маленькой глубинной бомбы с ядерным зарядом?" - вопрошает он.

На взгляд Лукаса, недостатки вооруженных сил европейских стран усугубляются из-за раздробленности в сфере региональной безопасности.

Правда, отмечает автор, сейчас пять североевропейских стран, три страны Балтии и Польша спешно работают над новыми договоренностями в сфере безопасности.

"Но это зарождающееся североевропейско-балтийско-польское мини-НАТО нуждается в опоре, которая устранила бы бреши в обороне, - иными словами, в руководстве извне, которое должна взять на себя страна, обладающая дипломатическим и военным влиянием. Поскольку насчет будущего руководства Франции, Германии и США есть сомнения, такой страной на деле может быть только Британия. Наши обязательства в Эстонии - вероятно, лишь начало наших предприятий в Балтии", - говорится в статье.

"Если мы сможем помочь с объединением всех элементов, то намного снизим вероятность войны с Россией для всех, в том числе для нас самих", - заключает автор.