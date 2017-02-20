В Беларуси без виз побывали уже более тысячи иностранцев 20.02.2017, 12:46

За неделю, что в Беларуси существует пятидневный безвизовый режим, нашу страну посетили иностранцы из 46 стран.

Число иностранцев, посетивших Беларусь по безвизовому режиму, превысило 1 тыс., сообщил БелТА официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Больше всего в Беларусь за время действия безвизового режима приехало граждан Германии - 176 человек, Польши -163, Италии -112. Всего за это время страну без виз посетили 1108 иностранцев из 46 стран.

Напомним, пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси 12 февраля. Приехать без визы могут граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.