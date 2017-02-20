Боец тактической группы «Беларусь» посетил Рим
- 20.02.2017, 13:04
Белорусский доброволец Ян Мельников принял участие в митинге-реквиеме в память Героев Небесной Сотни.
Во время поездки по странам Евросоюза Ян Мельников посетил итальянскую столицу, где принял участие в митинге-реквиеме, который организовали украинцы Италии.
Об этом сайту Charter97.org сообщила тактическая группа «Беларусь».
Около 300 украинцев и итальянцев собрались 19 февраля на центральной площади Рима – площади Республики, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни. Белорусский доброволец также выступил на встрече украинской диаспоры в церкви.
Украинская община очень тепло приняла белорусского добровольца.
Во время поездки у бойца состоялись встречи с диаспорой в Вильнюсе, Белостоке, Антверпене, Риме. Впереди Мюнхен, Прага, Краков, Варшава.
Ян Мельников обращается ко всем, кто готов, помочь белорусским добровольцам:
Банковские счета в Польше:
Bank Millennium SWIFT: BIGBPLPW
YAN MELNIKAU
Счет в польских злотых:
PL 07 1160 2202 0000 0002 9140 0706
Счет в евро:
PL 54 1160 2202 0000 0002 9140 4904
Счет в долларах США:
PL 73 1160 2202 0000 0002 9140 5144
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