Боец тактической группы «Беларусь» посетил Рим 20.02.2017, 13:04

Белорусский доброволец Ян Мельников принял участие в митинге-реквиеме в память Героев Небесной Сотни.

Во время поездки по странам Евросоюза Ян Мельников посетил итальянскую столицу, где принял участие в митинге-реквиеме, который организовали украинцы Италии.

Об этом сайту Charter97.org сообщила тактическая группа «Беларусь».

Около 300 украинцев и итальянцев собрались 19 февраля на центральной площади Рима – площади Республики, чтобы почтить память Героев Небесной Сотни. Белорусский доброволец также выступил на встрече украинской диаспоры в церкви.

Украинская община очень тепло приняла белорусского добровольца.

Во время поездки у бойца состоялись встречи с диаспорой в Вильнюсе, Белостоке, Антверпене, Риме. Впереди Мюнхен, Прага, Краков, Варшава.

Ян Мельников обращается ко всем, кто готов, помочь белорусским добровольцам:

Банковские счета в Польше:

Bank Millennium SWIFT: BIGBPLPW

YAN MELNIKAU

Счет в польских злотых:

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