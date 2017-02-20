Белорусский теннисист пробился в основную сетку челленджера в Италии 20.02.2017, 15:53

Егор Герасимов

Егор Герасимов обыграл представителя Польши.

Белорусский теннисист Егор Герасимов (466 АТП) пробился в основную сетку "челленджера" в Италии. В третьем раунде квалификации наш соотечественник обыграл поляка Михала Пшисежного (398) — 6:7, 7:6, 6:4, сообщает «Прессбол».

Trofeo Faip–Perrel (ATP Challenger Tour, Бергамо, Италия, €64,000+H)

Квалификация. Одиночный разряд. 3 круг

Егор Герасимов (466 АТП, Беларусь, WC) — Михал Пшисежны (398 АТП, Польша) — 6:7 (5), 7:6 (5), 6:4