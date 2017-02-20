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Тринадцатилетний «мальчик-паук» побил зрелищный мировой рекорд

  • 20.02.2017, 13:45
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Подросток сделал самое большое количество оборотов тела за минуту, лежа грудью на полу.

Мухаммед Альшейх, известный также как «мальчик-паук», побил мировой рекорд, сделав самое большое количество оборотов тела за минуту, лежа грудью на полу. Успешная попытка состоялась на прошлой неделе в Аммане (Иордания), пишет 120.su.

13-летний акробат из Палестины, чье тело кажется сделанным из резины, совершил за минуту 38 оборотов, в то время как предыдущий рекорд составлял 29. Официальный представитель Книги рекордов Гиннеса, присутствовавший на мероприятии, подтвердил, что Мухаммед — новый рекордсмен.

Юного гимнаста, который родился с фантастически гибким позвоночником и вот уже пять лет активно упражняется, приехали поддержать все его родственники и друзья. Теперь амбициозный подросток мечтает стать самым знаменитым гимнастом в мире.

Каждый день Мухаммед проводит по несколько часов в спортивном клубе в своем родном Секторе Газа, но теперь он хочет поездить по миру, демонстрируя свои таланты. С ним согласен и его тренер, который считает, что негоже «хоронить» такое потрясающее мастерство.


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