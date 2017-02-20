Геннадий Федынич: Надо менять власть 17 20.02.2017, 14:10

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Фото: kp.by

Большинство участников Маршей рассерженных белорусов вышли на протесты впервые.

Об этом в интервью Charter97.org заявил лидер профсоюза Радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич, комментируя прошедшие в Минске и регионах Марши рассерженных белорусов:

- Я считаю, что среди вышедших на Марш рассерженных белорусов в Минске было почти 90% тех, кто впервые пришел на подобную акцию.

Судя по тому, как мало было организационной символики, раньше эти люди были неполитизированными. Но при этом они не боялись скандировать такие лозунги, в том числе и политические, проявили такую дисциплину и солидарность, что можно сказать: декрет о «тунеядцах» разбудил белорусов. Люди показали, что они могут самоорганизовываться, и мы должны им в этом сейчас помочь.

Самый главный вопрос, который сейчас надо решить – это разработать такую тактику и стратегию, которая бы отвечала интересам рассерженных белорусов в Минске и в регионах. Мы должны собраться и выработать дальнейшие планы. Марши в Минске и регионах показали: вместе мы можем многого добиться.

- По вашему мнению, почему людей на акциях было больше, чем во все последние годы после 2010-го?

- К этому шло постепенно. Власть сама разбудила народный протест. Вначале нам подняли пенсионный возраст и стоимость услуг ЖКХ. Предпринимателей душили штрафами и указами об обязательной сертификации товара. Сокращали рабочих на предприятиях. И наконец издали этот «пресловутый» декрет №3, который стал последней чертой для людей. И люди ответили на это очень логично: они решили объединиться и вместе отстаивать свои права.

- Вас впечатлило количество протестовавших вчера в Гомеле? Ведь на Марш в областном центре вышло несколько тысяч человек.

- Это можно было предвидеть по тому, сколько людей в Гомельской области обратилось за консультациями к юристам профсоюза РЭП и правозащитникам, а также подписались против декрета о «тунеядстве».

Во-вторых, на Гомельщине оппозиционные движения и партии всегда работали в четком согласии между собой. Потому и результат получился таким впечатляющим. И то, что вчера произошло в Гомеле, порадовало нас всех.

- Через месяц, 25 марта рассерженные белорусы потребуют у властей ответа на выдвинутые 17 февраля требования. Как вы думаете, можно ли говорить о «Белорусской весне»-2017?

- Мы должны проделать большую работу в Минске и регионах по объединению и лидеров, и тех людей, кто не был политически ангажирован.

Также важно правильно отреагировать на действия властей. Я не питаю иллюзий, что они прямо сейчас сядет за круглый стол с оппозицией и отменит декрет о «тунеядцах». Но маловероятно и то, что власти вообще ничего не станут делать: уровень народного протеста не позволит им бездействовать.

Важно понять: что бы власти ни делали, это будет не то, чего требует народ. Декрет №3 рано или поздно будет отменен или приостановлен – но разве только в этом проблема?

А что делать с низкими зарплатами, растущей безработицей? Эти проблемы лежат на поверхности и власть неспособна их решить. Просто потому, что народ ей не доверяет. И власть надо менять: начиная от сельских «советов» и заканчивая «палаткой» и самим правителем. Менять путем свободных демократических выборов. И народ понимает: нет иного варианта, кроме как сменить эту власть мирным путем.