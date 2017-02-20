Станислав Шушкевич повредил ногу 2 20.02.2017, 14:46

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Тем не менее, политик намерен прочитать лекцию в Кембридже.

Об этом первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич рассказал сайту Charter97.org:

- У меня запланированы две важные поездки: мероприятие в Баку и поездка в Великобританию, где я должен читать лекции в Кембридже.

Как сломал? Шел оформлять визу в британский визовый центр, споткнулся и сломал ногу.

Врачи советуют отменить поездку в Кембридж, но я все равно хочу лететь: не могу сидеть без дела.

Хорошо, что недавно сделали две удачные операции на глазах, будет чем заняться - теперь много читаю, даже самым мелким шрифтом. За последнее время прочел больше книжек, чем за последние лет пять.

Редакция Charter97.org желает Станиславу Станиславовичу скорейшего выздоровления!