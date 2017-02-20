Коммунальщики рассылают минским автомобилистам «письма счастья» 9 20.02.2017, 14:56

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ФОТО С САЙТА STALMAG.BY

За несоблюдение правил уборки вокруг машин во дворах автомобилиста могут оштрафовать на $305.

«Вот такие письма рассылают сегодня одновременно с жировками. Мы все больше и больше должны государству...», - сообщил сайту Charter97.org читатель.

«Уважаемые автовладельцы! Обращаем ваше внимание, что с 13.02.2016 вступили в силу «Правила благоустройства и содержания Минска», утвержденные решением минского городского «совета депутатов». Согласно пункту 10 правил вы обязаны осуществлять своевременную уборку проезжей части от снега и мусора на расстоянии не менее 1 метра от транспортного средства, если принадлежащее вам транспортные средства хранятся на придомовых территориях жилых домов, проезжей части улиц, дорог и проездов», - написано в письме, которое распространяет ЖКХ.

В случае невыполнения данных требований автовладельцам грозит штраф в размере 25 базовых величин – 575 рублей ($305).