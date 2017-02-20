Менеджеров заставляют оплачивать штрафы предприятий 1 20.02.2017, 15:23

Незаконная практика все больше распространяется по Беларуси.

В Беларуси зафиксировано уже несколько случаев, когда по настоянию прокуратуры предприятия начали подавать в суды иски к своим менеджерам, чтобы те компенсировали наложенные на компании штрафы.

В пресс-релизе Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, опубликованном tut.by это называют «опасным прецедентом для судебно-правовой системы и делового климата в стране».

«Одна из столичных фабрик не смогла своевременно перечислить деньги в Фонд социальной защиты населения, за что была оштрафована. Районная прокуратура расценила действия заместителя директора, ответственного за перевод средств, как нанесение ущерба предприятию и настояла на том, чтобы компания подала иск к должностному лицу о взыскании с него ущерба. При этом прокуратуру не смутило то, что своевременно провести платеж в ФСЗН не удалось из-за заблокированных счетов предприятия и что полная компенсация наложенного на предприятие штрафа загоняет менеджера в серьезную финансовую кабалу», — говорится в пресс-релизе.

Предприятие подало против своего работника иск, который был удовлетворен судом: заместителя директора компании обязали выплатить ущерб, правда, не в полном объеме, а в размере 5%, или около 800 евро в эквиваленте. Последнее обстоятельство несколько смягчило участь конкретного человека, но не сняло проблему в правовом поле страны, поскольку создан судебный прецедент, отмечают в бизнес-союзе.

«В распространении такой правоприменительной практики мы видим целый набор угроз. Так, штрафы придется возмещать работникам, невиновным в совершенном правонарушении, но несущим материальную ответственность в силу должностных обязанностей. С такими перспективами количество желающих занять руководящую должность может сильно поубавиться, что ударит по деловой активности в стране», — считает Валерий Фадеев, глава совета по правовым вопросам БСПН, заслуженный юрист Беларуси.

С пертурбациями может столкнуться и правовая система. Возможно, придется пересмотреть институт материальной ответственности в нарушение принципа разумности, а из концепции административной ответственности исключить такой субъект, как юридическое лицо. Утратится связь между материальной ответственностью и размером заработка должностных лиц. У бизнеса не останется права на хозяйственный риск, невозможно будет справедливо распределить затраты, вызванные управленческими ошибками, и прочее, комментируют эксперты.

БСПН обратился в Конституционный суд, Верховный суд и Генеральную прокуратуру с просьбой оценить обоснованность привлечения менеджеров к ответственности за уплаченные предприятиями штрафы. Однако ответы разочаровали, говорится в сообщении.

Конституционный суд сообщил, что вопрос не относится к его компетенции, и напомнил, что правом обращения к нему наделены только пять высших государственных органов: Лукашенко, «палата представителей», «совет республики», Совмин и Верховный суд.

В Верховном суде также отказались давать какие-либо оценки, сославшись на то, что иски предприятий еще должны стать предметом рассмотрения судами более низкой инстанции.

Из Генеральной прокуратуры бизнес-союз получил ответ, что «сложившаяся практика возмещения виновным работником ущерба нанимателю, в том числе причиненного уплатой организацией штрафных санкций, не противоречит законодательству».

По мнению Валерия Фадеева, в подобных ситуациях белорусское законодательство играет против менеджеров компаний, и суды будут вынуждены удовлетворять иски предприятий, подаваемые по настоянию прокуратуры.

Согласно ст. 401 Трудового кодекса (ТК), работники несут, как правило, полную материальную ответственность за ущерб, причиненный по их вине нанимателю, если только ограниченная ответственность не установлена коллективными договорами и соглашениями. При этом независимо от содержания колдоговоров полная материальная ответственность наступает в случаях, предусмотренных ст. 404 ТК, в том числе: если имущество и другие ценности получены работником под отчет по разовой доверенности; если ущерб причинен преступлением; если лицо находилось в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

«Результаты первичного правового анализа свидетельствуют как минимум о необходимости четко оговорить в законодательстве ограниченную материальную ответственность работников в случае взыскания штрафов с предприятий», — уверен представитель БСПН.

Данную позицию бизнес-союз изложил членам рабочей группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, действующей при Минэкономики.