FAZ: Спокойствие в Беларуси - всего лишь только видимость 3 20.02.2017, 15:26

ФОТО: РБК/СЕРГЕЙ ГУДИЛИН

На улицы Минска на акцию протеста вышло много людей.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего политического обозревателя Райнхарда Фезера (Reinhard Veser) по поводу прошедщих в Беларуси акций протеста против президентского декрета о "тунеядцах", передает Немецкая волна.

"Последние годы выдались в Беларуси на редкость спокойными. Причиной такого положения вещей стали не только репрессии, но и страх перед возможностью повторения в стране украинского сценария: опасения, что угроза свержения правящего режима может послужить для Москвы предлогом для вмешательства во внутренние дела Беларуси. Лукашенко сам разыграл эту карту: он многократно говорил об угрозе независимости республики и именовал себя ее гарантом.

Тот факт, что люди снова выходят на улицы Минска, является признаком того, что спокойствие в Беларуси - всего лишь только видимость. Демонстрантов было больше, чем ожидалось".