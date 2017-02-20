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FAZ: Спокойствие в Беларуси - всего лишь только видимость

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  • 20.02.2017, 15:26
ФОТО: РБК/СЕРГЕЙ ГУДИЛИН

На улицы Минска на акцию протеста вышло много людей.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала комментарий своего политического обозревателя Райнхарда Фезера (Reinhard Veser) по поводу прошедщих в Беларуси акций протеста против президентского декрета о "тунеядцах", передает Немецкая волна.

"Последние годы выдались в Беларуси на редкость спокойными. Причиной такого положения вещей стали не только репрессии, но и страх перед возможностью повторения в стране украинского сценария: опасения, что угроза свержения правящего режима может послужить для Москвы предлогом для вмешательства во внутренние дела Беларуси. Лукашенко сам разыграл эту карту: он многократно говорил об угрозе независимости республики и именовал себя ее гарантом.

Тот факт, что люди снова выходят на улицы Минска, является признаком того, что спокойствие в Беларуси - всего лишь только видимость. Демонстрантов было больше, чем ожидалось".


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