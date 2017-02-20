Что связывает Костюшко с Полесьем 20.02.2017, 15:37

Тадеуш Костюшко

Малоизвестные факты о малой родине национального героя Беларуси.

Национальный герой Беларуси, США, Польши и Литвы, военно-политический деятель, лидер восстания за сохранение Речи Посполитой – всё это Тадеуш Костюшко (1746-1817). Славная личность из нашей истории известна всему миру, пишет media-polesye.by.

В его честь воздвигнуто около 240 памятников, его именем названы города, горы, острова и сотни улиц от Америки до Беларуси. За что такое признание беларусу, урождённому в тихом урочище Меречёвщина Слонимского повета, что ныне под Коссово Ивацевичского района? Вся причина кроется в неподдельной преданности Родине и борьбе за свободу целых народов. Он принял активное участие в войне за независимость Соединённых Штатов Америки (1776-83 годы) и возглавил в 1794 году восстание за сохранение Речи Посполитой. К тому времени Отчизну раздирали между собой Пруссия, Австрия и Россия.

В этом году исполняется ровно 200 лет со дня смерти героя, и по инициативе ЮНЕСКО 2017 год объявлен годом памяти Тадеуша Костюшко. В Беларуси и ряде других стран уже проводятся многочисленные международные костюшковские конференции, симпозиумы, семинары, чтения, пленэры, выставки и иные мероприятия.

От крещения до учёбы

Костюшко крестили 12 февраля 1746 года в коссовском костёле. Согласно сохранившимся документам, его крёстным отцом стал пинский подстароста Адам Протасевич. Семья Тадеуша имела хороших знакомых в Пинском повете, а также дальних родственников. В повете, который тогда был гораздо больше, чем современный Пинский район и включал в себя территории соседней Украины, существовало поселение Костюшковичи.

В 1755-60 годах Тадеуш учился в коллегиуме пиаристов в Любешове, теперь небольшой украинский городок, а в те времена местечко Пинского повета. Пиаристы – католический монашеский орден, занимающийся обучением и воспитанием молодёжи.

Начиная с середины XVIII века, Речь Посполитая прибывала в глубоком политическом кризисе, правящие круги утратили самостоятельность и находились под влиянием могущественных соседних монархий. Государство потеряло позиции на международной арене и фактически превратилось в «поле битв», «зону передвижения» для армий европейских держав. Элиты переполняли предательские настроения. В 1772 и 1793 годах происходят два раздела Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и Россией. В 1794 году генерал Тадеуш Костюшко подымает восстание с целью возрождения государственности, но Россия давит освободительное движение, и в 1795 году наступает окончательная ликвидация РП – третий раздел. Костюшко поддержало около 200 тысяч соотечественников.

Любовь, такая любовь…

Любовная тема в жизни национального героя двух континентов заслуживает отдельного внимания.

Можно написать роман, отснять драматический фильм по амурным приключениям. Среди покорительниц сердца генерала есть и пинская красавица. Эта любовная история приключилась с Костюшко по возвращению из Соединённых Штатов Америки. Ему шёл 46 год, и судьба свела с 18-летней Тэкляй, дочкой пинского военного чиновника. Отец воспротивился браку, считал Костюшко слишком бедным, Тэкля не посмела противоречить. Возможно, что полешучка была последней настоящей любовью Костюшко, впрочем, он так и не женился.

Мой верный друг

В Пинске родился друг Костюшко, генерал, этнограф Юзеф Копец (1762-1827). Пинчук с юности нёс службу в армии Великого княжества Литовского, но в 1792 году, когда все реформы в Речи Посполитой были свёрнуты и упразднена Конституция, Копец перешёл на сторону России в звании майора. Как только разгорелось восстание 1794 года, встал под знамёна сопротивления. После поражения патриотов арестован и выслан в Сибирь.

Анекдот из жизни

Автору этих строк довелось услышать забавную версию от старшеклассника о том, почему одна из пинских улиц носит имя Тадеуша Костюшко. На то время выпускник всерьёз объяснил, мол, дело не хитрое, просто Костюшко родился или умер на этой улице, так мама сказала. Без лишних слов…

На самом деле впервые улица Костюшко появилась в городе над Пиной в 1921 году, а с приходом советов её переименовали в улицу Ленина, каковой она и является. На волне возрождения суверенной Беларуси новой улице решили дать имя национального героя.