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Независимых писателей приравняли к «тунеядцам»

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  • 20.02.2017, 15:51

Министерство культуры собирало список творческих союзов почти два года.

Союз белорусских писателей и белорусский ПЕН-центр не вошли в число творческих союзов, определенных Минкультуры.

Соответствующее постановление за 30 января в 2017 года вступило в силу 17 февраля, за три дня до момента, когда белорусам нужно заплатить «налог на тунеядство» за 2015 год, сообщает euroradio.fm.

До сих пор члены всех творческих союзов были освобождены от скандального налога, в том числе и члены Союза белорусских писателей. По словам его председателя Бориса Петровича, налоговая не имела претензий к членам союза:

«По предложению Министерства по налогам мы им прислали список членов нашего союза и они разослали его по своим учреждениям. До этого постановления Минкульта Министерство по налогам претензий к членам нашего союза не имело».

По словам Бориса Петровича, союз имеет такие юридические права, как и другие творческие союзы. Например, как Союз писателей Беларуси под руководством Николая Чергинца, который есть в списке творческих союзов.

Министерство культуры собирало список творческих союзов почти два года.

Так выглядит нынешней список творческих союзов:

1. Общественное объединение «Белорусская гильдия актeров кино».

2. Общественное объединение «Белорусский союз архитекторов».

3. Общественное объединение «Белорусский союз дизайнеров».

4. Общественное объединение «Белорусский союз журналистов».

5. Республиканское общественное объединение «Белорусский союз

кинематографистов».

6. Общественное объединение «Белорусский союз композиторов».

7. Общественное объединение «Белорусский союз литературно-художественных критиков».

8. Общественное объединение «Белорусский союз мастеров народного творчества».

9. Общественное объединение «Белорусский союз музыкальных деятелей».

10. Общественное объединение «Белорусский союз театральных деятелей».

11. Общественное объединение «Белорусский союз художников».

12. Общественное объединение «Союз писателей Беларуси».

13. Белорусское общественное объединение «Фотоискусство».


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