EADaily: Электорат Лукашенко вышел на марш 10 20.02.2017, 16:06

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ФОТО: SVABODA.ORG

По белорусским городам прокатилась волна протестов против налога на «тунеядцев».

Митингующие требовали отставки Александра Лукашенко. На «Марш рассерженных белорусов» вышло несколько тысяч человек. Для Минска это стало самым массовым оппозиционным митингом с 2010 года. Полумиллионный Гомель не видел таких акций протеста с начала 90-х годов. Для власти выступления в регионах стали полной неожиданностью. На улицы вышел обозленный вчерашний электорат Лукашенко. Оппозиция обещает новые еще более массовые акции протеста, пишет эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец на сайте eadaily.com.

В 2015 году Лукашенко подписал декрет «О предупреждении социального иждивенчества», согласно которому безработные граждане обязаны компенсировать государству расходы на социальное обеспечение в размере примерно $ 200 в год. За уклонение от уплаты налога полагается штраф и административный арест. Извещения из налоговой получили около 470 тысяч безработных граждан. По официальным данным, уровень безработицы в республике — один из самых низких в мире и не превышает 1%. При этом реальная безработица составляет около 15%. Кроме того, многие предприятия работают неполную неделю, так как есть проблема со сбытом продукции.

На начало февраля налог заплатили около 10% граждан, получивших налоговые извещения. Всего поступления составили около $ 7,5 млн. Расходы на сбор этих средств значительно превысили полученную выгоду, особенно если подсчитать трудозатраты на подготовку и рассылку налоговых уведомлений.

Когда вводили налог, Лукашенко хотел обложить данью тех граждан, которые зарабатывают в России. По самым скромным подсчетам, на заработки в Россию уехало около 500 тысяч белорусов, десятки тысяч — в ЕС. Белорусские граждане чаще всего работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, включая Сахалин. В основном они заняты в строительстве, но работают также и в сфере IT, в промышленности, связистами, охранниками, водителями; женщины — домработницами, официантками, продавщицами и т. д. Многие работают в тяжелых условиях на стройках без должного оформления, пенсионных и социальных отчислений. Живут в бытовках, экономят как могут, а все заработанные деньги везет в домой на пропитание семьи. В районных центрах на заработки уезжают целыми семьями, бросая жен и оставляя детей на воспитание бабушкам.

В июне 2016 года Комитет по нормам и стандартам Международной организации труда призвал белорусские власти отказаться от использования принудительного труда и прекратить насильственное взимание с граждан «налога на тунеядство». В Глобальном индексе по правам трудящихся 2016 года, подготовленном экспертами Международной конфедерации профсоюзов, Белоруссия находится на первом месте в Европе по наихудшим условиям для трудящихся, и входит по этому критерию в десятку самых неблагополучных стран мира.

Налог на «тунеядцев» коснулся почти каждой третьей белорусской семьи. Извещения получили инвалиды, беременные, заключенные, люди предпенсионного возраста, которым обычно сложно найти работу. Требование отменить абсурдный налог вкупе с общим ухудшением экономической ситуации может стать катализатором социального взрыва в стране, сплотить и вывести на улицы значительное количество людей. Для власти пойти на отмену налога — признать свое поражение; в то же время разгон акций протеста приведет к осложнению отношений с Западом.

За несколько дней до акций протестов главный редактор оппозиционной газеты «Народная Воля» Иосиф Середич на встрече с Лукашенко предложил ему пойти путем Ярузельского и провести национальный круглый стол. Идею тут же подхватили все лидеры оппозиции. Польский МИД пообещал одолжить известный предмет мебели из президентского дворца для проведения белорусского «круглого стола» между властью и оппозицией. Аналогичное предложение было сделано Киеву во время «оранжевой революции». Как видим, новые «друзья» Александра Григорьевича на Западе готовы помочь ему побыстрей покинуть трон.

Лукашенко вступил в самый сложный период в своей «карьере». Испорченные отношения с Москвой, неспособность решать вопросы с ключевым союзником, нарастание внутренней нестабильности, потеря доверия со стороны электората и номенклатуры создают большие риски для политического будущего. Сценарий досрочного оставления власти приобретает вполне реальные черты. Белорусскому руководителю пора серьезно озаботиться получением гарантий неприкосновенности после ухода.