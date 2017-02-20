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Президент Польши наградил директора «Белсата»

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  • 20.02.2017, 16:20
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Агнешка Ромашевская
Фото: Agencja Gazeta

Агнешка Ромашевская удостоилась награды Крест Свободы и Солидарности.

Директора «Белсата» Агнешку Ромашевскую наградили Крестом Свободы и Солидарности (Krzyż Wolności i Solidaności). Эта награда назначается президентом Польши по просьбе Института национальной памяти (Instytut Pamięci Narodowej).

О получении высокой награды Агнешка Ромашевская сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

Крестом Свободы и Солидарности отмечают общественных активистов, которые боролись с коммунистической диктатурой времен Польской Народной Республики.


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