Назначен новый посол Украины в Беларуси 20.02.2017, 16:37

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Должность была вакантной с апреля 2015 года.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Игоря Кизима Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Беларуси. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте президента Украины, передает «Радыё Свабода».

До своего назначения в Беларусь Игорь Кизима работал советником при посольстве Украины в Великобритании.

Должность посла Украины в Киеве оставалась вакантной с апреля 2015 года, когда был отозван Михаил Ежель.

Михаил Ежель был назначен послом в Беларуси 3 апреля 2013 года бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. До этого он был министром обороны Украины, еще раньше - главнокомандующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В августе 2014 года Генпрокуратура Украины предъявила Ежелю подозрение в рамках расследования уголовных производств, касающихся уничтожения тылового обеспечения украинской армии.

Михаил Ежель был вызван на допрос в Киев, однако украинским властям сообщили, что с 10 августа 2014 года Ежель находился на лечении в военном госпитале в Минске и поэтому не может вернуться в Украину.

В феврале 2015 года ГПУ отправила запрос в Генпрокуратуру Беларуси, чтобы выяснить, где находится Ежель и каково состояние его здоровья. «Однако в получении запрошенной информации Генеральная прокуратура Республики Беларусь отказала», - сообщила тогда Генеральная прокуратура Украины.