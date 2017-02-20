Белорусские операторы фильтруют контент «Хартии-97»? 29 20.02.2017, 17:05

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В редакцию сайта Charter97.org стали поступать жалобы от читателей на невозможность прочесть некоторые статьи с сайта.

Так, 17-19 февраля, когда в Минске и в регионах проходили Марши рассерженных белорусов, читатели, в частности пользовавшиеся услугами оператора МТС, не могли открыть на сайте статьи об акциях протеста. При этом сам сайт и статьи на другие темы открывались.

Таким образом, есть подозрение, что белорусские операторы, по примеру своих китайских коллег, стали фильтровать контент сайта Charter97.org.

Уважаемые читатели, просим вас сообщить в комментариях к этой статье или на почту charter97.org@gmail.com, сталкивались ли вы подобными проблемами.