закрыть
20 февраля 2017, понедельник, 18:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Задержан бывший гендиректор «Гомельтранснефть Дружба»

3
  • 20.02.2017, 17:16
Фото: belchemoil.by

Сергей Сосновский возглавлял предприятие с 2008 года.

Правоохранительными органами задержан бывший генеральный директор «Гомельтранснефть Дружба» Сергей Сосновский. Об этом tut.by рассказали несколько информированных источников и подтвердили в КГБ.

«Полтора месяца назад [правоохранительные органы] задержали руководителя „Дружбы“. Мотивов я не знаю», — сказал один из источников. Второй собеседник отметил, что силовики уличили Сосновского «в превышении служебных полномочий».

В КГБ сообщили, что Сосновский задержан с поличным при получении взятки в 5 тыс. долларов. В качестве взяткодателя выступал В. Тимошпольский бывший заместитель председателя президиума НАН Беларуси, который также задержан.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2015 г. В. Тимошпольский достиг договоренности об оказании С. Сосновским за незаконное денежное вознаграждение содействия одной из украинских компаний в получении заказа на производство ремонтных работ на нефтепроводе „Мозырь-Брест“ стоимостью 8 млрд неденоминированных рублей. При этом качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям белорусского законодательства», — сказали в КГБ.

В целях маскировки преступной деятельности, «обхода» требований белорусского законодательства в сфере производства строительных работ, а также обналичивания преступных доходов, фигуранты разработали преступную схему с вовлечением в нее подконтрольных коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей.

«Фигурантов дела отличало четкое распределение обязанностей. Занимая высокое должностное положение, С. Сосновский сопровождал реализацию „договорного“ контракта и обеспечивал перечисление в адрес коммерческих структур авансовых платежей. В. Тимошпольский в свою очередь обеспечивал обналичивание и распределение денежных средств между участниками преступной схемы», говорится в сообщении.

В отношении Сосновского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 («получение взятки») УК Республики Беларусь, в отношении В. Тимошпольского − по ч.2 ст. 431 («дача взятки») УК Республики Беларусь. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, сказали в КГБ.

Сергей Сосновский уволен 3 февраля, сказали на предприятии «Гомельтранснефть Дружба». Исполняющим обязанности гендиректора назначен Павел Карпович. Информацию о задержании руководителя на «Гомельтранснефти Дружба» отказались комментировать.

Сергей Сосновский родился в 1959 году в деревне Граболово Чаусского района. Учился в Могилевском техническом училище, Мозырском государственном педагогическом институте и Всесоюзном заочном политехническом институте в Москве (факультет «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз). После службы в Вооруженных Силах СССР — инженер товарной службы Линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь» Гомельского управления нефтепровода «Дружба». Прошел путь от простого мастера до генерального директора. «Гомельтранснефть Дружба» возглавлял с 2008 года. «Я не имел на пути ни влиятельных мам, ни пап, ни дядей, ни тетей, я шел сам и всегда отвечаю сам за свои действия. Сложности, безусловно, были. Но школа жизни и коллеги помогали становлению», — говорил Сосновский в интервью.

Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» создано в 1964 году. Поставляет нефть на Мозырский НПЗ и осуществляет транспортировку транзитного потока в Украину, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает более 70% транзита нефти по территории Беларуси. Ежегодно предприятие, основу которого составляю шесть нефтеперекачивающих станций, прокачивает около трети российского экспорта нефти, осуществляемого по нефтепроводам. Общая протяженность нефтепроводов гомельской «Дружбы» в однониточном исчислении составляет около 2 тыс. км, транзитный коридор составляет 667 км. Численность коллектива около 1400 человек.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»