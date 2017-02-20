Задержан бывший гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» 3 20.02.2017, 17:16

Фото: belchemoil.by

Сергей Сосновский возглавлял предприятие с 2008 года.

Правоохранительными органами задержан бывший генеральный директор «Гомельтранснефть Дружба» Сергей Сосновский. Об этом tut.by рассказали несколько информированных источников и подтвердили в КГБ.

«Полтора месяца назад [правоохранительные органы] задержали руководителя „Дружбы“. Мотивов я не знаю», — сказал один из источников. Второй собеседник отметил, что силовики уличили Сосновского «в превышении служебных полномочий».

В КГБ сообщили, что Сосновский задержан с поличным при получении взятки в 5 тыс. долларов. В качестве взяткодателя выступал В. Тимошпольский бывший заместитель председателя президиума НАН Беларуси, который также задержан.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2015 г. В. Тимошпольский достиг договоренности об оказании С. Сосновским за незаконное денежное вознаграждение содействия одной из украинских компаний в получении заказа на производство ремонтных работ на нефтепроводе „Мозырь-Брест“ стоимостью 8 млрд неденоминированных рублей. При этом качество предоставляемых услуг не соответствовало требованиям белорусского законодательства», — сказали в КГБ.

В целях маскировки преступной деятельности, «обхода» требований белорусского законодательства в сфере производства строительных работ, а также обналичивания преступных доходов, фигуранты разработали преступную схему с вовлечением в нее подконтрольных коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей.

«Фигурантов дела отличало четкое распределение обязанностей. Занимая высокое должностное положение, С. Сосновский сопровождал реализацию „договорного“ контракта и обеспечивал перечисление в адрес коммерческих структур авансовых платежей. В. Тимошпольский в свою очередь обеспечивал обналичивание и распределение денежных средств между участниками преступной схемы», говорится в сообщении.

В отношении Сосновского возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 430 («получение взятки») УК Республики Беларусь, в отношении В. Тимошпольского − по ч.2 ст. 431 («дача взятки») УК Республики Беларусь. К задержанным применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, сказали в КГБ.

Сергей Сосновский уволен 3 февраля, сказали на предприятии «Гомельтранснефть Дружба». Исполняющим обязанности гендиректора назначен Павел Карпович. Информацию о задержании руководителя на «Гомельтранснефти Дружба» отказались комментировать.

Сергей Сосновский родился в 1959 году в деревне Граболово Чаусского района. Учился в Могилевском техническом училище, Мозырском государственном педагогическом институте и Всесоюзном заочном политехническом институте в Москве (факультет «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз). После службы в Вооруженных Силах СССР — инженер товарной службы Линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Мозырь» Гомельского управления нефтепровода «Дружба». Прошел путь от простого мастера до генерального директора. «Гомельтранснефть Дружба» возглавлял с 2008 года. «Я не имел на пути ни влиятельных мам, ни пап, ни дядей, ни тетей, я шел сам и всегда отвечаю сам за свои действия. Сложности, безусловно, были. Но школа жизни и коллеги помогали становлению», — говорил Сосновский в интервью.

Предприятие «Гомельтранснефть Дружба» создано в 1964 году. Поставляет нефть на Мозырский НПЗ и осуществляет транспортировку транзитного потока в Украину, Польшу, Германию, Венгрию, Словакию, Чехию. «Гомельтранснефть Дружба» обеспечивает более 70% транзита нефти по территории Беларуси. Ежегодно предприятие, основу которого составляю шесть нефтеперекачивающих станций, прокачивает около трети российского экспорта нефти, осуществляемого по нефтепроводам. Общая протяженность нефтепроводов гомельской «Дружбы» в однониточном исчислении составляет около 2 тыс. км, транзитный коридор составляет 667 км. Численность коллектива около 1400 человек.