Умная ящерица стала звездой Сети 20.02.2017, 17:29

Смышленый питомец научился приветствовать хозяина лапой.

Ролик был опубликован 17 февраля на YouTube-канале Thehypnoguy1, пишет lenta.ru.

Владелец приветствует питомца несколькими взмахами руки. В ответ животное имитирует действия хозяина. «Вот что моя ящерица делает, когда я машу ей», — говорится в названии ролика.

Видео за три дня набрало более 160 тысяч просмотров. В комментариях под роликом пользователи YouTube удивились умению пресмыкающегося и поинтересовались у владельца, сколько ему понадобилось времени, чтобы научить питомца приветствию.