В Сирии погибли четыре российских военных советника 3 20.02.2017, 17:37

Фото: Getty Images

Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на радиоуправляемом фугасе.

Еще двое российских военнослужащих в результате случившегося получили ранения. Сейчас за жизнь пострадавших борются врачи, передает русская служба BBC.

Инцидент произошел еще в прошлый четверг, 16 февраля, однако сообщили о нем только сейчас. По данным минобороны России, в момент взрыва машина следовала в составе автоколонны, двигавшейся из аэродрома Тияс в направлении Хомса.

Других подробностей о случившемся министерство пока не приводит.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года.

По официальным данным, всего российские военные к 16 февраля потеряли за время операции 23 человека. Из них 20 погибли в бою, еще трое относятся к небоевым потерям. Теперь общее число российских военных, погибших в Сирии, выросло до 27.

Последними до сегодняшнего дня подтвержденными случаями гибели российских военнослужащих в Сирии стала смерть полковника Руслана Галицкого в Алеппо в начале декабря прошлого года и гибель двух медсестер мобильного госпиталя в том же городе за несколько дней до этого.

Самыми крупными единовременными боевыми потерями российской стороны стала гибель пяти военнослужащих в прошлом августе. Вертолет Ми-8, в котором они летели, был сбит с земли. В результате погибли оба летчика и три пассажира.