Принц, Дева и Крестьянин - главные лица карнавала в Кельне 20.02.2017, 18:16

В четверг, 23 февраля, в Германии начинается уличный карнавал.

В Кельне, который считается одним из главных карнавальных бастионов страны, править будет эта веселая троица.

Принц (Der Prinz), Дева (Die Jungfrau) и Крестьянин (Der Bauer) - первые лица праздника, составляющие так называемый Кельнский триумвират (Dreigestirn), пишет Немецкая волна.

Его Смачность (Seine Deftigkeit) Крестьянин демонстрирует силу Кельна - способность постоять за себя. Крестьянскую шапку украшают 125 павлиньих перьев.

Ее Очаровательность (Ihre Lieblichkeit) Кельнская Дева символизирует материнское начало, а костюм напоминает о римской императрице Агриппине Младшей, считающейся основательницей Кельна. Золотая корона похожа на крепостную башню с зубцами и означает неприступность города, надежность его укреплений. Роль Девы в Кельне исполняют мужчины.

Его Блестящее Сумасбродство (Seine Tollität) Принц Кельнский - главное репрезентативное лицо всего этого буйства. Почетнейшая шутовская обязанность и пост, то есть роль, которую можно сыграть лишь один раз в жизни.

В этом сезоне обязанности Принца исполняет преподаватель вуза и специалист по налогам Штефан Юнг, Крестьянина - владелец страхового бюро Андреас Булих, Девы - директор службы ритуальных услуг Штефан Вильгельм Кнеппер.