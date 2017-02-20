В Канаде в корпусе старого телевизора нашли $100 тысяч 1 20.02.2017, 18:50

Более $100 тысяч наличными было найдено в старом телевизоре, который отправили на завод по переработке отходов в канадской провинции Онтарио.

Внутри телевизора сотрудники завода обнаружили коробку с пачками купюр по $50. Нашедший деньги работник фабрики сразу оповестил руководство, и коробку наличных передали полиции, сообщает СNN.

Помимо денег в коробке были найдены документы, которые помогли найти 68-летнего владельца телевизора. Тот признался, что еще 30 лет назад отдал телевизор другу, забыв, что устроил в нем тайник.