Григорий Перепелица: Новому послу Украины в Беларуси не позавидуешь 20.02.2017, 19:08

Ректор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины полагает, что новый посол попал на очень горячую и ответственную должность.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Игоря Кизима Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь.

Ректор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица полагает, что новому главе украинского посольства в Минске Игорю Кизима придется концентрировать свою деятельность на двух направлениях - способствовать улучшению двусторонних белорусско-украинских отношений и обеспечивать минский переговорный процесс по разрешению ситуации в Донбассе, передает «Радыё Свабода».

«Я знаю господина Игоря лично. Это очень порядочный и преданный своему делу человек. В отличие от Ежеля (предыдущий посол Украины в Беларуси - Прим.), он карьерный дипломат. И последнее время уже работал в посольстве в Минске первым секретарем. Поэтому, я думаю, он хорошо знаком и с внутренней ситуацией в Беларуси, и, как первый секретарь, занимался переговорным процессом в Минске», - сказал Григорий Перепелица, комментируя назначении нового посла в Беларуси.

Назначение посла в Беларусь должно была состояться давно. «Тем более, что предыдущий был назначен еще Януковичем», - добавил он.

«Игорь Кизима действительно в теме - и в теме минского процесса, и в теме внутренней ситуации в Беларуси. Но он попал на очень горячую и ответственную должность. Ему не позавидуешь, потому что напряжение с Беларусью будет увеличиваться, поскольку в Таможенном и военном союзе с Россией, и там российские спецслужбы действуют абсолютно свободно. Поэтому давление на наше представительство в Минске также может увеличиться. Это действительно горячий дипломатический фронт», - добавил Григорий Перепелица.

Игорь Кизима родился в 1961 году в Харькове. В 1987 году окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет международных отношений и международного права. Владеет английским, французским и русским языками.

После получения высшего образования занимался частной юридической практикой, а в середине 90-ых годов работал в Украинском центре международной безопасности.

После стажировки в Министерстве иностранных дел Украины работал в дипломатических представительствах Украины во Франции, Нигерии, Канаде, Великобритании. Некоторое время работал советником Департамента контроля над вооружением и военно-техническим сотрудничеством МИД Украины. Последнее время работал в Посольстве Украины в Беларуси первым секретарем.