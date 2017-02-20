Упоминаемость Трампа на российском ТВ уменьшилась в четыре раза за две недели 6 20.02.2017, 19:26

Российские госСМИ принялись выполнять указание Кремля.

РБК проанализировал упоминаемость Дональда Трампа в российском телеэфире после появления статьи Bloomberg про указание государственным СМИ перестать хвалить Трампа. За последние две недели российское ТВ стало упоминать президента США в четыре раза реже

Трампа забывают

РБК провел анализ медиа активности Дональда Трампа в российском эфире с помощью систем мониторинга «Медиалогия» и «Телемаркер». Исследовались данные по девяти каналам — «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», ТВ Центр, «5 канал», НТВ, РБК-ТВ, Life и «Звезда». Учитывались данные федеральных телеканалов за три воскресенья - 5,12,19 февраля, за полные 24 часа эфира с учетом возможных повторов. Выбор воскресных дней для анализа был связан с тем, что на этих каналах есть блоки итоговых и аналитических программ. Это позволяло исключить освещение текущих информационных поводов и активностей, связанных с повседневной деятельностью американского президента.

В результате, согласно данным «Медиалогии», 5 февраля американский президент упоминался в эфире 141 раз (по «Телемаркеру» — 153 раза), и чаще всего — на телеканале Life. К воскресным выпускам 12 февраля обе системы показывали снижение числа упоминаний Трампа в эфире — до 116 сообщений по «Медиалогии» и до 86 сообщений по «Телемаркеру». В эфире 19 декабря, имя Трампа произносилось еще меньше — 35 (замер «Телемаркера») и 38 раз («Медиалогия»). То есть упоминаемость Трампа всего за две недели просела в четыре раза.

Первый заместитель редакционного директора холдинга News Media Анатолий Сулейманов сказал, что канал не занимался подсчетом упоминаний о Трампе в эфире. «Но раз уж кто-то зафиксировал что-то подобное, связанное с падением упоминаний о Трампе, уверен, что это связано с падением числа интересных новостей, связанных с американским президентом, в первую очередь», — отметил собеседник РБК. Представители ВГТРК («Россия 1», «Россия 24») и НТВ от комментариев отказались. «Первый канал», «ТВ Центр», «Звезда» на запрос РБК не ответили.

Разворот риторики

Вместе со снижением упоминаемости Трампа в эфире госканалов стал также появляться осторожный скепсис в его отношении.

«Трамп начал откатываться на старые позиции и сползать в риторику кабинета Обамы, — сказала Ирада Зейналов в программе «Итоге недели» в эфире НТВ 20 февраля. — И в каком-то бешеном ритме посыпались заявления — в вопросе Крыма Обама слишком мягок, нужно решить проблему с Украиной, сотрудничать по ИГИЛ — но не вмешивать в это Иран».

«И это даже не то, чтобы мы так вам верили, товарищ Дональд. Нет, будем реалистами. Единственное пока поле — это борьба с терроризмом. Потому что борьбой друг с другом мы занимаемся вполне напряженно», — продолжила телеведущая.

С тем же самым посылом и в тот же день, 19 февраля, выступил сенатор Франц Клинцевич. «Единственное поле, где, на мой взгляд, реально возможны совместные действия наших стран, — и не когда-нибудь, а в ближайшее время, — борьба с радикальным исламским терроризмом», — заявил парламентарий ТАСС. По его словам, месяц после инаугурации Трампа не снял старые проблемы в отношениях двух стран: споры вокруг договора о ракетах средней и малой дальности, тема антироссийских санкций и так далее.

Трамп и его команда начали менять свою риторику в отношении России, поэтому российским провластным СМИ нужно обозначить в отношении нового американского президента некий скепсис и снизить его упоминаемость, прокомментировал РБК политолог Аббас Галлямов.

«Глупо продолжать хвалить человека, который устами своего пресс-секретаря потребовал вернуть Крым. С самого начала было ясно, что публичная ставка на Трампа — ошибка, — рассуждает эксперт. - Да, он использовал позитивную риторику в отношении [президента России Владимира] Путина, чтобы продемонстрировать своему избирателю: «Смотрите, я не такой как весь американский истеблишмент. Они Путина ругают, а я хвалю». Уже тогда было очевидно, что Трамп всегда разменяет тему России, когда решит, что ему надо с истеблишментом договариваться».

Проблема резкой смены отношения гостелевидения к Трампу связана с низким качеством официальной экспертизы, считает Алексей Малашенко, руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций.

«Пауза с упоминанием Трампа связана с растерянностью и непрофессионализмом, которым грешит официальная экспертиза. Официальные эксперты пытались реагировать на каждый его позитивный вдох [в отношении России] — это примитивная пропаганда, — полагает эксперт. — Думаю, что «политический секс» закончился, а дальше отношения власти к Трампу будет зависеть от его дальнейших действий».

Указания Кремля

В середине февраля Bloomberg сообщил со ссылкой на три источника про указание государственным СМИ перестать хвалить Трампа. Журналисты связали это указание с опасениями российских властей по поводу того, что новая администрация США будет относиться к России хуже, чем ожидалось ранее.

Об этом же писал журналист Константин Эггерт в колонке на сайте немецкого издания Deutsche Welle. «Знакомая, работающая в холдинге ВГТРК — в него входит телеканал «Россия» — поведала мне: 15 февраля редакция получила указание руководства (которое, в свою очередь, очевидно, проинструктировал Кремль). Суть его сводится к короткой фразе: «Трампа больше нет», — писал Эггерт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвали эти сообщения «утками». «Летят утки», — заявил он изданию «Газета.ru».

Федеральный чиновник на условиях анонимности сказал РБК, что высокий интерес телевидения к американской политике был вызван выборами президента США, проигрыш Хиллари Клинтон, затем формирование президентской администрации. А когда эти процессы закончились, то пошел на спад и интерес зрителей к американской политике.

Трамп популярнее Путина

О том, что новый президент США возглавил рейтинг самых упоминаемых персон в российской прессе, 1 февраля сообщил «Интерфакс». По данным системы комплексного анализа новостей (СКАН), Трамп в январе этого года получил более 202 тыс. ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической. При этом президент Путин получил всего 147,7 тыс. ссылок. За последние несколько лет это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга остается не за Путиным, отмечало агентство.

Любовь госканалов к Трампу ранее раскритиковало ультрапатриотическое движение НОД депутата от фракции «Единой России» Евгения Федорова. Активисты НОД 15 февраля пикетировали здание «России сегодня» и критиковали за «трампоманию» ее директора Дмитрия Киселева. В ответ Киселев в воскресном выпуске «Вестей недели» от 19 февраля раскритиковал НОД.

«Вот, например, люди от депутата Госдумы Евгения Федорова словно бродячий цирк колесят по Москве и вот опять же на этой неделе устраивали шумно-вялый пикет против якобы «трампомании». Лозунг — «Путин — наш президент», словно с этим кто-то спорит. Но в то же время — «Киселев — трампоман» — уже как чье-то авторское изобретение. Вот это я называю глупостью и информационным шумом», — заявил Киселев.

Тем не менее, в последнем воскресном выпуске «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым отдельного сюжета про американского президента вообще нет.