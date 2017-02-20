закрыть
20 февраля 2017, понедельник, 22:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Людас Румбутис возглавит молодежную сборную Беларуси

  • 20.02.2017, 20:30
  • 10,008
Людас Румбутис
Фото: gazetaby.com

В штаб Румбутиса войдут Олег Радушко и Александр Сулима.

По сведениям «Прессбола», кандидатура Людаса Румбутиса будет представлена в конце февраля исполкому АБФФ для утверждения его главным тренером молодежной сборной Беларуси (U-21).

В тренерский штаб Румбутиса, скорее всего, войдут Олег Радушко, помогавший в «молодежке» прошлого созыва Игорю Ковалевичу, а ныне ассистирующий в «Городее» Сергею Яромко, и тренер вратарей Академии БФФ Александр Сулима, также работавший с Ковалевичем. Им, возможно, составит компанию наставник дублирующего состава «Минска» Александр Лухвич.

Напомним, 7 июня молодежная сборная Беларуси примет сверстников из Сан-Марино в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»