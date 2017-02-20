Людас Румбутис возглавит молодежную сборную Беларуси 20.02.2017, 20:30

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Людас Румбутис

Фото: gazetaby.com

В штаб Румбутиса войдут Олег Радушко и Александр Сулима.

По сведениям «Прессбола», кандидатура Людаса Румбутиса будет представлена в конце февраля исполкому АБФФ для утверждения его главным тренером молодежной сборной Беларуси (U-21).

В тренерский штаб Румбутиса, скорее всего, войдут Олег Радушко, помогавший в «молодежке» прошлого созыва Игорю Ковалевичу, а ныне ассистирующий в «Городее» Сергею Яромко, и тренер вратарей Академии БФФ Александр Сулима, также работавший с Ковалевичем. Им, возможно, составит компанию наставник дублирующего состава «Минска» Александр Лухвич.

Напомним, 7 июня молодежная сборная Беларуси примет сверстников из Сан-Марино в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2019.