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New York Post назвал причину смерти Виталия Чуркина

  • 20.02.2017, 21:01
Фото: Allison Joyce / REUTERS

Постоянный представитель России при ООН умер из-за сердечного приступа.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на New York Post.

По данным источников издания, Чуркин находился в здании постоянного представительства России при ООН на 67-й улице в Нью-Йорке, когда у него случились проблемы с сердцем. По данным издания, ему стало плохо около 9.30 утра по американскому времени.

Чуркин был в бессознательном состоянии, ему была необходима сердечно-легочная реанимация, пишет New York Post. О его смерти объявили на заседании в ООН.


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