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«Здорово, что люди выходят на улицы»

  • Андрей Масловский, «Трибуна»
  • 20.02.2017, 21:19
Фото: svaboda.org

Спортсмены – о налоге на «тунеядство».

В апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал декрет о «предупреждении социального иждивенчества». Согласно документу, если белорус за год проработал меньше 183 дней, он должен заплатить государству 20 базовых величин. К 1 августа 2016-го налоговая инспекция сформировала список граждан и принялась рассылать «письмами счастья» «должникам». К январю 2017 года подобные весточки получили около 470 тысяч белорусов. Одно письмо досталось даже экс-голкиперу сборной Беларуси по футболу Антону Амельченко.

Белорусы сочли, что декрет нарушает их права, люди принялись собирать подписи за его отмену. 17 февраля в Минске прошел Марш рассерженных белорусов, который собрал тысячи человек. А в воскресенье подобные акции состоялись во всех областных центрах страны. Самый массовый протест прошел в Гомеле, где на главную площадь вышло несколько тысяч человек.

«Жена без работы не по собственной воле. Ей тоже надо платить налог?»

Дмитрий Кузьмин, баскетболист «Гродно-93»

– Для меня как спортсмена в декрете о «тунеядцах» есть много не очень понятных моментов. Футболист, хоккеист или баскетболист, зарабатывающий, к примеру, 1000 долларов в месяц, отработал пять месяцев, а потом получил травму. Так вышло, что следующие семь месяцев он не работал. Выходит, стал «тунеядцем»? Но ведь он этого не хотел. И что ему, налог платить? Так за эти пять месяцев он и так заплатил различных налогов больше, чем рядовой белорус, который работает за 500 рублей.

Что делать женам спортсменов, которые в большинстве своем не работают, потому что мужья получают солидную зарплату и способны в одиночку содержать семью? Или вот еще пример. Фирма, где работала моя супруга, сейчас на стадии ликвидации. Жена лишилась работы не по собственной воле, хочет найти новую, но не может. И ей платить надо?

Вот еще вопросы. Допустим, «тунеядец» заплатил положенные 20 базовых величин. Что дальше? В трудовой будет какая-то отметка? Может, ему стаж какой-то зачтется? Он же заплатил. Или государство будет как-то социально помогать следующие полгода? Ничего не понятно. Поэтому я и против подобных мер. Мне кажется, надо было сперва обдумать все, а потом принимать.

Люди на улицах? Это здорово, что есть возможность высказывать свою позицию. Почему народ должен сидеть дома и возмущаться? Тем более все прошло мирно и без беспорядков: высказали мнение о декрете, постояли с плакатами и растяжками. Это не такое ужасающее событие. Мы ведь живем в обществе, где все могут высказывать свою точку зрения.

«В моей семье три «тунеядца» – жена и два сына»

Валерий Исаев, футбольный агент

– Декрет ничего кроме улыбки не вызывает. Интересно, кто же там, наверху, додумался рассказать руководителю страны о целесообразности такого документа? Это маразм, конечно. Никто толком не понимает, как этот декрет работает. В том числе и органы, которые его принимали и которые отвечают за его исполнение. Согласитесь, не совсем нормально брать с неработающего человека деньги за то, что он не работает.

Хотя есть и положительный момент. Декрет спасет нас от нашествия эмигрантов. Они же, как правило, едут туда, где есть социальная халява. А к нам не сунутся. Во-первых, нет работы. А во-вторых, если не устроишься, еще и платить придется.

По этому документу в моей семье три «тунеядца» – жена и два сына. Ладно, дети – они учатся и работают за границей, – а вот как будет выкручиваться жена, не знаю. Она – чистый тунеядец. Всю жизнь не работала. Пока «письмо счастья» домой не приходило, но, видимо, из налоговой вскоре и до супруги доберутся.

Здорово, что люди выходят на улицы. Я сейчас в Берлине. Вчера гуляли по городу и не смогли с женой попасть в центр из-за какой-то демонстрации. Людей было очень много, была полиция. И все вокруг это воспринимали нормально. Люди же должны как-то выражать свои мысли.

Но есть и другая сторона медали. Вот вышли люди в Витебске. А чего вышли? Сказали, что прижало и хочется кушать, но никто не называл причин… Кстати, 200 человек для Витебска – это очень большая цифра. Надо понимать, что мой родной город, как и Могилев – два наиболее российских города в плане отношения к языку и независимости страны. И то, что вышло столько людей, поверь мне, очень хорошо.

Хочется верить, что протесты хоть к чему-то, но приведут. И еще хочется на таких акциях видеть не только «тунеядцев», но и других людей, которые живут и работают в Беларуси. Они тоже могут высказываться о ситуации и влиять на нее.

«Человек не работает. Из каких доходов он заплатит налог?»

Людас Румбутис, футбольный тренер, функционер

– Вообще-то я далек от этих вещей – я уже пенсионер. Хотя, конечно, вопрос очень серьезный. Мне кажется, принятие, и исполнение декрета №3 в таком виде вызывает много вопросов у народа. Думаю, хотели сделать как лучше, а получилось, как всегда.

Ведь если человек не работает, из каких доходов он заплатит налог? Будет одалживать деньги у родителей, друзей и знакомых? И к чему это приведет? Возможно, есть такие, которые не работают специально, но ведь много и заложников ситуации. Не так-то и легко найти на работу. На бирже труда не всегда удается подобрать что-то по специальности. Если врач не может устроиться в больницу или поликлинику, он же не станет дворником. Это неправильно. Да и в жизни бывают периоды, когда нет работы. Может, надо людям давать время, чтобы могли устроиться и не требовать оплаты? Пусть это будет полгода, год, два, три, но будет.

И раз есть недовольство, да еще и в такой форме (имеет в виду уличные протесты – Прим.), это уже плохо. Значит, что-то не так. Считаю, если народу есть что сказать, пусть говорит. Люди же ведут себя мирно. Помнишь, пару лет назад резко подняли цены на бензин? Народ принялся возмущаться и вынудил вмешаться президента и урегулировать вопрос.

«У нас же государство не великих спортсменов и писателей, великих чиновников»

Андрей Арямнов, олимпийский чемпион-2008, тренер по тяжелой атлетике

Многим моим знакомым приходят «письма счастья». Жена приятеля никогда нигде не работала, потому что муж хорошо зарабатывает. Зачем ей устраиваться на работу? А как быть тем женщинам, которым религия не позволяет работать? Или домохозяйкам? Может, у них такое хозяйство, что женщина реально занята целый день. В итоге людям надо что-то придумывать, чтобы обойти декрет. Фактически приходится обманывать государство, так как работа будет скорее для галочки.

Выход людей на улицы? А иначе никто не услышит! Не все же юристы, которые могут написать петиции. Вот и реализуют люди свое право. И очень хочется, чтобы их услышали. У нас же не королевство какое-то, где все делается так, как сказал король. Думаю, у нас свободная страна со свободой слова. Я вообще считаю, что митинги – это хорошо. И для людей, и для власти. Чиновники должны обращать на них внимание и реагировать. Вроде бы в Швеции каждый год проходят какие-то референдумы с целью поинтересоваться мнением народа.

Между людьми и властью должно быть понимание и сотрудничество. Такие декреты, как о «тунеядцах», должны приниматься совместно, а не единолично чиновниками, которые заинтересованы в нем в конкретный момент. У нас же государство великих чиновников. Не великих спортсменов, деятелей культуры и писателей, а чиновников и начальников. И чтобы навести в этом порядок, надо больше сотрудничать с народом. Должна быть возможность для оппозиции. Не для той, которая поддерживается из других стран, а нормальной, народной оппозиции, которая живет здесь и получает белорусские зарплаты.

«Видимо, декрет принят, чтобы собирать с народа деньги»

Константин Руденок, вратарь футбольного клуба «Гомель».

– Не думаю, что подобный декрет справедлив по отношению к людям. Выходит, что «тунеядцы» – все, кто не работает. Но ведь в жизни может всякое случиться. И кто-то может не работать неспециально. Считаю, перед принятием документа все нужно было тщательно продумать. Но, видимо, декрет принят, чтобы собирать деньги с народа.

При этом я не говорю, что подобные меры неправильны. Порой некоторых людей надо подталкивать к ответственности. Но мне кажется, что документ не до конца продуман. Его просто нужно доработать. Прописать все четко. Тогда, может, что-то нормальное и получится.

Я наслышан, что народ протестует. Считаю, митинги – это нормально. Хотя я бы не назвал это митингами. Люди просто вышли на площади своих городов, чтобы высказаться и донести свою позицию до руководства городов и страны. Тем более протесты мирные. Никто не топал ногами и не устраивал погромы. Вышли, показали себя, заявили о недовольстве – отлично. Надеюсь, государство прислушается к людям. Очень важно, чтобы это мнение было услышано. Считаю, люди в государстве важнее всего.

Допускаю, что на площадях собирались не только «тунеядцы», но и работающие люди. Не вижу в этом ничего плохого. В Беларуси очень много умных, образованных людей, которые могут привнести в эту ситуацию много полезных идей. Считаю, властям стоит прислушиваться и к этим людям тоже.

Читал, что в Гомеле протестующих было очень много. Но в городе все было спокойно. Мне было интересно, и я проехал на машине мимо площади.

Андрей Масловский, «Трибуна»


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