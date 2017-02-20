закрыть
20 февраля 2017, понедельник, 22:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Независимые писатели требует от Минкульта вернуть СБП статус творческого союза

  • 20.02.2017, 21:31

Ранее власти приравняли Союз белорусских писателей к тунеядцам.

Союз белорусских писателей требует от Министерства культуры вернуть этому общественному объединению статус творческого союза, передает «Еврорадио».

В распространенном заявлении секретариата отмечается, что невключение Минкультом писательской организации в число творческих союзов «вредит национальному и общественно-культурному развитию страны, провоцирует международный резонанс и негативно влияет на имидж нашего государства».

Он требует пересмотра постановления, принятого Министерством культуры, и возвращения общественному объединению статуса творческого союза.

СБП подчеркивает, что является старейшим творческим объединением Беларуси.

Среди его основателей были Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля, Янка Мавр, в управлении им участвовали все народные поэты и писатели (в том числе Михась Лыньков, Аркадий Кулешов, Янка Брыль, Василь Быков, Рыгор Бородулин и Нил Гилевич).


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»