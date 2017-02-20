Независимые писатели требует от Минкульта вернуть СБП статус творческого союза 20.02.2017, 21:31

Ранее власти приравняли Союз белорусских писателей к тунеядцам.

Союз белорусских писателей требует от Министерства культуры вернуть этому общественному объединению статус творческого союза, передает «Еврорадио».

В распространенном заявлении секретариата отмечается, что невключение Минкультом писательской организации в число творческих союзов «вредит национальному и общественно-культурному развитию страны, провоцирует международный резонанс и негативно влияет на имидж нашего государства».

Он требует пересмотра постановления, принятого Министерством культуры, и возвращения общественному объединению статуса творческого союза.

СБП подчеркивает, что является старейшим творческим объединением Беларуси.

Среди его основателей были Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля, Янка Мавр, в управлении им участвовали все народные поэты и писатели (в том числе Михась Лыньков, Аркадий Кулешов, Янка Брыль, Василь Быков, Рыгор Бородулин и Нил Гилевич).