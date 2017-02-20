закрыть
20 февраля 2017, понедельник, 22:29
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые выяснили, почему людям нравится поэзия

  • 20.02.2017, 21:53

Эксперимент, проведенный в Бангорском университете, показал, что людям приятно слушать стихи, даже если они ничего не понимают в поэзии.

Добровольцам, участвовавшим в эксперименте, читали наборы предложений, соответствовавшие либо нарушавшие прием валлийской поэзии кинханед, сообщает meddaily.ru.

Все участники были носителями валлийского, но не имели представления о приеме кинханед. Добровольцев спрашивали, понравилось им, как звучали предложения, или нет.

Также специалисты регистрировали связанные с событиями потенциалы мозга через секунду после того, как звучало последнее слово поэтической конструкции.

Ученые заметили, что реакция мозга участников на кинханед была позитивнее, чем на предложения, нарушавшие его правила. Положительная реакция наблюдалась даже в том случае, если участники не могли определить, какие из предложений были построены по правилам кинханед.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»