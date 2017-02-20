Ученые выяснили, почему людям нравится поэзия 20.02.2017, 21:53

Эксперимент, проведенный в Бангорском университете, показал, что людям приятно слушать стихи, даже если они ничего не понимают в поэзии.

Добровольцам, участвовавшим в эксперименте, читали наборы предложений, соответствовавшие либо нарушавшие прием валлийской поэзии кинханед, сообщает meddaily.ru.

Все участники были носителями валлийского, но не имели представления о приеме кинханед. Добровольцев спрашивали, понравилось им, как звучали предложения, или нет.

Также специалисты регистрировали связанные с событиями потенциалы мозга через секунду после того, как звучало последнее слово поэтической конструкции.

Ученые заметили, что реакция мозга участников на кинханед была позитивнее, чем на предложения, нарушавшие его правила. Положительная реакция наблюдалась даже в том случае, если участники не могли определить, какие из предложений были построены по правилам кинханед.