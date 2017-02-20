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Белорусская велогонщица попала в призеры в общем зачете Кубка мира в омниуме

  • 20.02.2017, 22:09

Татьяна Шаракова второй год подряд занимает третье место в омниуме, эта дисциплина считается одной из самых сложных и в Кубке мира.

Одна из лидеров женской белорусской команды Татьяна Шаракова заняла третье место в общем зачете Кубка мира по велотреку в омниуме, сообщает БелТА.

На завершившемся в колумбийском Кали третьем этапе Кубка мира Татьяна Шаракова в этой дисциплине заняла 12-е место и получила в зачет лишь 190 баллов. Однако благодаря удачному выступлению в ноябре 2016-го на первых двух этапах Кубка мира она смогла удержаться в тройке призеров, набрав в сумме 890 очков.

Зачет в омниуме по итогам кубкового сезона выиграла Лотте Копецки из Бельгии — 1325 баллов.

Татьяна Шаракова второй год подряд занимает третье место в омниуме, эта дисциплина в велоспорте считается одной из самых сложных и в Кубке мира включает четыре гонки вместо шести.

Белорус Роман Романов в гонке по очкам на 30 км с 12 спринтерскими отрезками финишировал десятым. В общем зачете Кубка мира в этой дисциплине он четвертый — 690 баллов. Первое место занял ирландец Марк Доуни — 1000 очков.

Заключительный этап Кубка мира по велоспорту на треке состоится 25−26 февраля в Лос-Анджелесе (США). В соревнования не включены женский омниум и мужская гонка по очкам, из-за чего старт в Кали стал определяющим в этих дисциплинах.


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