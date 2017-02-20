Президент Украины встретился с родителями Михаила Жизневского 6 20.02.2017, 22:32

В ближайшее время Петр Порошенко подпишет указ о присвоении Михаилу Жизневскому звания Героя Украины.

20 февраля родители белоруса Михаила Жизневского, погибшего на Майдане в Киеве - Нина и Михаил Жизневские из Гомеля, которые находятся сейчас в Украине, подписали за сына необходимые документы на получение им гражданства Украины. Посмертно, передает «Радыё Свабода».

«Нас с Михаилом Петровичем пригласили в Украину, - сказала в телефонном разговоре Нина Жизневская. - И мы сделали это дело. Надеемся, что это снимет законодательные препятствия, так как негражданам Украины не могут придаваться высшие звания и награды. Ожидаем, что в ближайшее время украинский президент Петр Порошенко подпишет указ на присвоение нашему сыну высокого звания Героя Украины».

22 января 2014 года во время Революции Достоинства и Свободы Михаил Жизневский был убит в Киеве на улице Грушевского выстрелом в сердце. Он стал одной из первых жертв противостояния с силовиками Виктора Януковича. Михаила привезли в Беларусь и похоронили под Гомелем.

Президент Украины посмертно наградил Михаила Жизневского орденом Героя Небесной Сотни. Родителям предназначено пожизненная стипендия за погибшего сына.

Сегодня же Нина и Михаил Жизневские приняли участие во встрече с руководством Украины - президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, председателем Верховной Рады Андреем Порубием и генеральным прокурором Юрием Луценко. Во время этой встречи они смогли напрямую обратиться к руководителям Украины.

После этой встречи все ее участники переместились в Михайловский собор, где глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет провел богослужение в память о героях Небесной сотни.