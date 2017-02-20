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В Гродно открылась выставка «Замки Великого княжества Литовского»

  • 20.02.2017, 22:58

Уникальные картины с изображениями замков ВКЛ представило в Гродненском выставочном зале Генеральное консульство Литвы.

Среди картин - замки в Вильнюсе и Тракае, Медниках, а также знаменитые замки на территории Беларуси - Кревский, Лидский и Новогрудский замки, а сама выставка посвящена Дню восстановления Независимости Литвы, передает «Радыё Рацыя».

- В этом году начинаем выставочный цикл и начинаем его с таких романтических прошлых времен, как средневековье. Здесь представлены замки ВКЛ в том виде, в котором они были в те времена, они воплощены в этих картинах при помощи литографий, рисунков, воспоминаний. Над этими картинами работали и художники, и архитекторы, так как они создавались в формате 3D. Очень интересная технология, - отметил Генеральный консул Литовской Республики в Гродно Генадиюс Мяцкалис.

По словам соавтора выставки Антанаса Вайчикаускаса, эта экспозиция готовилась в течение последних 6 лет.

- Эти работы создавались в течение 6 лет. У нас уже есть 18 работ и пока мы сделали паузу. Идея появилась на 1000-летие Литвы, которое мы праздновали в 2009 году. Представлены литовские замки, которые были в 1300 - 1400 годах.

После показа выставки в Гродно экспозиция с изображениями замков поедет по другим областным центрам Беларуси, а также ее покажут и в других странах.


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