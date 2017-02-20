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Генерал Герберт Макмастер станет советником президента США по нацбезопасности

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  • 20.02.2017, 23:32
Герберт Макмастер
Фото: news-front.info

По словам Дональда Трампа, Макмастер является «человеком огромного таланта и огромного опыта».

Преемником Майкла Флинна на посту советника по национальной безопасности президента США стал генерал-майор Герберт Макмастер.

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент назвал генерал-лейтенанта Макмастера главой совета национальной безопасности, генерал-лейтенант Кейт Келлогг остается главой аппарата СНБ», — написал Спайсер в Twitter.

До этого Макмастер служил на различных командных должностях в армии Соединенных Штатов, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.

Келлогг исполнял обязанности главы СНБ после отставки генерал-лейтенанта Майкла Флинна, который был вынужден покинуть свой пост после скандала вокруг его разговора с послом РФ в США Сергеем Кисляком в декабре. Флинн позднее признал, что «не полностью информировал» Белый дом о содержании беседы.


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