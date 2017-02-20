Генерал Герберт Макмастер станет советником президента США по нацбезопасности

Генерал Герберт Макмастер станет советником президента США по нацбезопасности1
- 20.02.2017, 23:32
По словам Дональда Трампа, Макмастер является «человеком огромного таланта и огромного опыта».
Преемником Майкла Флинна на посту советника по национальной безопасности президента США стал генерал-майор Герберт Макмастер.
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
«Президент назвал генерал-лейтенанта Макмастера главой совета национальной безопасности, генерал-лейтенант Кейт Келлогг остается главой аппарата СНБ», — написал Спайсер в Twitter.
До этого Макмастер служил на различных командных должностях в армии Соединенных Штатов, участвовал в операциях в Афганистане и Ираке.
Келлогг исполнял обязанности главы СНБ после отставки генерал-лейтенанта Майкла Флинна, который был вынужден покинуть свой пост после скандала вокруг его разговора с послом РФ в США Сергеем Кисляком в декабре. Флинн позднее признал, что «не полностью информировал» Белый дом о содержании беседы.
.@potus has named Lt Gen HR McMaster as the Director of the National Security Council, Lt Gen Keith Kellogg remains NSC CoS— Sean Spicer (@PressSec) 20 февраля 2017 г.