закрыть
21 февраля 2017, вторник, 8:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Трамп дал партнерам по НАТО год на увеличение военных бюджетов

  • 21.02.2017, 7:35
  • 3,658

Ранее на саммите альянса в Уэльсе его участники договорились достичь этой цели до 2024 года.

США призывают своих партнеров по НАТО всерьез воспринять требование довести военные бюджеты до 2% от ВВП. Президент Дональд Трамп ожидает "конкретных шагов" до конца 2017 года. Об этом, завершая свой визит в Европу, в понедельник, 20 февраля, заявил вице-президент США Майк Пенс. В Брюсселе Пенс встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает DW.

Сдержать слово

По словам Пенса, даже у важнейших партнеров США по НАТО не наблюдается "ясного и внушающего доверие" курса. "Президент Соединенных Штатов и американский народ ожидают от наших союзников, что они сдержат свое слово и будут прилагать больше усилий для нашей общей обороны", - подчеркнул он.

Увеличение оборонных расходов стран НАТО, тратящих на эти цели менее 2 процентов ВВП, было одним из важных требований во время предвыборной кампании Трампа. Еще в 2014 году на саммите альянса в Уэльсе его участники договорились достичь этой цели в течение десяти лет.

Кто и сколько тратит на оборону

Согласно данным НАТО, в 2016 году только четыре страны альянса, кроме США, выполнили это требование. Более 2 процентов своих ВВП расходовали на оборону Греция (2,4%), Великобритания (2,2%), Эстония (2,2%) и Польша (2 процента).

В абсолютных числах бюджет оборонного ведомства в США в 2016 году составил 594 миллиарда долларов, а во всех европейских странах-членах альянса и Канаде вместе взятых - 273 миллиарда долларов.

Германия выделяет на оборону примерно 37 млрд евро в год, что составляет 1,2 процента ее ВВП. В текущем году ФРГ собирается увеличить военный бюджет на 8 процентов. Если бы Берлин тратил уже сейчас на военные нужды 2 процента ВВП страны, как того требуют руководство НАТО и США, то эти расходы достигали бы 65-70 млрд евро в год.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»