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На Мальте тысячи людей вышли на улицы в защиту демократии и свободы

  • 21.02.2017, 8:40

Правительство Мальты предложило законопроект, направленный на «обновление закона о клевете».

Несколько тысяч людей вышли на демонстрации "в защиту демократии и свободы" в столице Мальты городе Валлетта, протестуя против законопроекта, который может ограничить свободу слова.

Об этом сообщает Times of Malta (перевод – eurointegration.com.ua).

Правительство Мальты предложило законопроект, направленный на обновление закона о клевете. Он, в частности, предусматривает государственную регистрацию сайтов новостей.

Акция протеста была организована оппозиционной Националистической партией Мальты. Лидер оппозиции Симон Бусуттил обратился к протестующим и пообещал расследование документов Panama Papers, если его партия придет к власти.

Он также сказал, что Националистическая партия не будет придерживаться нового закона о СМИ, если он будет принят.

В начале этого месяца суд удовлетворил просьбу министра экономики Кристиана Кардона заморозить банковский счет журналиста Каруана Гализиа на сумму 47 тысяч евро за статью, опубликованную 30 января, в которой критикуется министр и его коллега.

Журналист сообщил, что оба мужчины посещали публичный дом в немецком городе Вельберте, когда находились в деловой поездке по приглашению правительства Германии. Кардона отрицает эту информацию.

Институт журналистов Мальты призвал правительство пересмотреть свои действия для того, чтобы дать журналистам понять, что они действительно свободны в своей работе: "арест активов журналиста это чрезмерный ход, и он идет против свободы выражения мнения и свободы прессы".


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