«Барселона» впервые за 118 лет вышла на матч с одним испанцем в составе 21.02.2017, 8:50

При этом встреча с «Леганесом» завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1.

В составе «Барселоны» на матч 23-го тура Примеры с «Леганесом» оказался всего один испанец, такого не случалось с момента основания клуба в 1899 году.

Единственным представителем Испании в составе каталонцев оказался 25-летний полузащитник Серхи Роберто, сообщает lenta.ru.

Кроме него, в стартовом протоколе значились три француза, два бразильца, немец, португалец, хорват, аргентинец и уругваец. Во втором тайме на замену у сине-гранатовых вышли сразу три испанца.

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Дублем в составе каталонцев отметился аргентинец Лионель Месси. После 23 туров Примеры «блауграна» занимает второе место в таблице с 51 очком.

«Барселона» была основана в 1899 году и является самым титулованным испанским клубом. Сине-гранатовые ни разу не покидали высший дивизион национального чемпионата.