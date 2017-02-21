закрыть
21 февраля 2017, вторник, 8:58
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Барселона» впервые за 118 лет вышла на матч с одним испанцем в составе

  • 21.02.2017, 8:50

При этом встреча с «Леганесом» завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1.

В составе «Барселоны» на матч 23-го тура Примеры с «Леганесом» оказался всего один испанец, такого не случалось с момента основания клуба в 1899 году.

Единственным представителем Испании в составе каталонцев оказался 25-летний полузащитник Серхи Роберто, сообщает lenta.ru.

Кроме него, в стартовом протоколе значились три француза, два бразильца, немец, португалец, хорват, аргентинец и уругваец. Во втором тайме на замену у сине-гранатовых вышли сразу три испанца.

Встреча завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:1. Дублем в составе каталонцев отметился аргентинец Лионель Месси. После 23 туров Примеры «блауграна» занимает второе место в таблице с 51 очком.

«Барселона» была основана в 1899 году и является самым титулованным испанским клубом. Сине-гранатовые ни разу не покидали высший дивизион национального чемпионата.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»