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Жительница Черикова добилась отмены налога на «тунеядство»

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  • 21.02.2017, 9:05
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Местные власти неожиданно дали «задний ход».

В 2015 году Алла Петрова из Черикова пережила онкологическую операцию, два месяца провела на больничном, а потом долго восстанавливалась от болезни. Все это время Алла Михайловна не работала и в результате, в дополнение ко всем несчастьям, получила квитанцию на оплату "тунеядского" сбора от налоговой инспекции.

"У меня непрерывный трудовой стаж — 35 лет. Почему в нашей стране я считаюсь тунеядцем, а не примером для тунеядцев? Я им говорю: давайте социальный опрос сделаем. Выйдем в город Чериков, вот сюда, на площадь, и спросим: тунеядец я или нет? Пусть люди решат, если наши комиссии не могут! Почему в Декрете №3 не предусмотрена норма освобождения таких граждан от принуждения к работе, чтобы не ставить их в один ряд с тунеядцами?" — рассказала Алла Петрова "Еврорадио".

Алла Михайловна обратилась в Чериковский райисполком с просьбой освободить ее от "тунеядского" сбора. Но чиновники не нашли ее положение тяжелым.

Возмущенная женщина написала жалобу в Могилевский облисполком. Там ответили что "депутатам " "дано право, а не обязанность" освобождать от сбора "на финансирование государственных расходов". "Со стороны Чериковского райисполкома нарушений законодательства Республики Беларусь об отказе предоставить вам льготу не допущено", — читает женщина с бумаги за подписью первого заместителя председателя Могилевского облисполкома Олега Чикиды.

Но через пару дней Аллу Петрову неожиданно вызвали в райисполком. "Мне позвонили и вежливо предложили написать второе заявление на "совет депутатов". Я сразу говорю: никаких больше справок, никаких выписок собирать не буду — делайте официальные запросы сами. И что вы думаете? Не понадобились справки!" — радуется женщина.

Получается, пока в области рассматривали жалобу Аллы Михайловны на местных чиновников и искали аргументы для обоснования их правоты, те поняли, что дали маху, и изменили позицию. Но облисполком по инерции никаких нарушений в их первом решении не нашел.


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