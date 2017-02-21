Эксперт: Государству лучше отойти в сторонку и не мешать 8 21.02.2017, 9:26

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Все попытки режима регулировать бизнес заканчивались одним и тем же.

Ожидается, что до конца марта в силу вступит указ, который «определит правила игры и минимальные требования к бизнесу».

По мнению главного редактора «Экономической газеты» Леонида Фридкина, такими мерами власть хочет «добиться» активизации деловой активности в стране.

– Ситуация в экономике такая, что спасти ее может только самозанятость населения, – рассказал эксперт изданию «Завтра твоей страны». – Если государство не в состоянии обеспечивать тот уровень благосостояния, который хотелось бы, ему остается только отойти в сторону и не мешать.

Главный редактор «Экономической газеты» обращает внимание на важную проблему, которая может свести на нет все старания властей.

– Какие бы льготы ни предоставлялись, на открытие бизнеса нужен стартовый капитал – и найти его людям будет проблемно. Более того, из-за низкой покупательной способности населения в некоторых регионах открывшееся кафе или парикмахерская могут просто не найти клиентов. Замечательно, что такие меры принимаются, но они требуют более основательного подхода, – подчеркивает собеседник.

Как замечает экономист «Либерального клуба» Антон Болточко, недоверие со стороны бизнеса к власти может затормозить процесс «активизации» деловой инициативы.

– Предприниматели уже не в первый раз сталкиваются с тем, что есть обещания и даже некоторая их реализация, но потом все это уходит в историю, а бизнес остается крайним, – говорит собеседник. – Так что, нужно не только работать с конкретными мерами, но и создавать положительный образ власти в глазах предпринимателей. Доверие – это тот определяющий фактор, который легко потерять и очень сложно приобрести.

Отвечая на вопрос, сможет ли активизация малого и среднего бизнеса всерьез улучшить ситуацию на рынке труда, Антон Болточко отмечает:

– Это очень сложно сделать. Я не думаю, что при той динамике, которая сегодня существует, активизация малого и среднего бизнеса позволит создать достаточно рабочих мест, чтобы поглотить те трудовые ресурсы, которые высвобождаются с государственных предприятий.

Кроме того, необходимо понимать структуру этих трудовых ресурсов, подчеркивает эксперт.

– Ведь не пойдет, к примеру, столяр или сталелитейщик работать в парикмахерскую или кафе. В любом случае, будет необходимо переобучение, а это не быстрый процесс. Не думаю, что в краткосрочной перспективе (в пределах года) запуск деловой активности сможет дать видимый эффект. Но это не означает, что этого не стоит делать. Наоборот, сегодня как никогда ранее от скорости либерализации в сфере предпринимательства зависит экономическая безопасность страны, – резюмирует Антон Болточко.