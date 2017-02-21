4 компании с белорусскими корнями вошли в топ-100 крупнейших аутсорсинговых бизнесов мира 21.02.2017, 10:44

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Международная ассоциация IAOP опубликовала ежегодный рейтинг лучших аутсорсинговых компаний — The 2017 Global Outsourcing 100.

Как пишет "Ежедневник", среди компаний, учредителями которых являются либо выходцы, либо граждане Беларуси, EPAM Systems (Аркадий Добкин и Леонид Лознер), IBA Group (Сергей Левтеев) , Intetics Inc (Борис Концевой) и Itransition (Сергей Гвардейцев).

Также в рейтинг вошли компании, которые имеют в Беларуси центра разработок и дистрибуторские офисы, Ciklum, Colliers International и др.