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Завтра ожидается до +7 градусов

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  • 21.02.2017, 12:07

Осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 22 февраля.

Оранжевый уровень опасности объявлен 22 февраля - в ночные и утренние часы ожидается гололедица.

22 февраля в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории Беларуси, днем преимущественно по западу ожидаются осадки (мокрый снег, дождь).

В ночные и утренние часы на дорогах прогнозируется гололедица. Ветер ночью будет переменных направлений, днем - южный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем будет от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - 5-7 градусов тепла, сообщает БелТА.


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